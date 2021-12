Der erste Trailer zur neuen How I Met Your Mother-Serie ist überraschend nah am Original

Das Spin-off der erfolgreichen Sitcom How I Met Your Father hat endlich einen ersten Trailer. Vieles erinnert ans Original mit Ted, Robin und Co. Aber reicht das?

How I Met Your Mother ist eine der letzten großen Sitcoms und lief zwischen 2005 und 2014. Sie folgte dem Junggesellen Ted, der seinen Kindern von seinem Datingleben in New York und schließlich dem Treffen mit seiner großen Liebe erzählt. Auch die Freunde spielten eine große Rolle. Dieses Konzept übernimmt nun ein Spin-off/Reboot: How I Met Your Father. Es gibt einen ersten Trailer zur Serie, die tatsächlich fast alles vom Original übernimmt:

Schaut den ersten Trailer zu How I Met Your Father

How I Met Your Father - Trailer 1 (English) HD

Die neue Serie übernimmt den Look einer klassischen Sitcom, die Figuren wirken auf angestaubte Art überdreht, Sex and the City Star Kim Cattrall übernimmt die Erzählung als ältere Version der Hauptfigur, selbst die Musik erinnert an das Original. Über zu wenige nominelle Ähnlichkeiten können sich Fans nun wirklich nicht beschweren. Die Frage ist nur: Reicht das, um erneut den Zeitgeist derart zu treffen wie einst das Vorbild? Genau darauf zielt die Neuauflage ja ab.

Wann startet How I Met Your Father in Deutschland?

Die Hulu-Serie läuft ab dem 18. Januar 2022 in den USA. In Deutschland wird sie voraussichtlich zeitgleich bei Disney+ starten. Es soll zunächst 10 Folgen geben, die wöchentlich ausgestrahlt werden.

Worum genau geht es in How I Met Your Father?

Um die gleichen Themen wie im Original mit Josh Radnor und Cobie Smulders. Dating, Freundschaft, Großstadtleben und vor allem die Suche nach dem großen Glück, egal ob im Beruf, in der Liebe oder in ganz anderen Dingen.

In der nahen Zukunft erzählt Sophie (Hilary Duff) ihrem Sohn die Geschichte, wie sie seinen Vater kennenlernte. Diese Geschichte führt uns zurück ins Jahr 2021. Hier folgen wir Sophie und ihren engen Freund*innen in der Großstadt. Im Zeitalter von Dating Apps und unendlichen Möglichkeiten wollen sie die Liebe finden. Dabei müssen sie jedoch erst herausfinden, wer sie eigentlich sind und was sie im Leben erreichen wollen.

Das sind die neuen Darsteller:innen von How I Met Your Father

Das sind die Die Macher:innen im Hintergrund

Die wichtigsten Kreativen von How I Met Your Mother kehren zurück: Carter Bays und Craig Thomas als Produzenten sowie Pamela Fryman als Regisseurin. Frischen Wind bringen Isaac Aptaker und Elizabeth Berger (This is Us und Love, Victor) als Showrunner:innen.

How I Met Your Mother im Podcast: Wie gut ist die Serie gealtert?

Wir reden im Moviepilot-Podcast Streamgestöber über die Highlights und Enttäuschungen von How I Met Your Mother:

Hardy, Hendrik und Andrea diskutieren über ihre Liebe zu den Figuren, wie sie zur Serie kamen, was an How I Met Your Mother schlecht gealtert ist, welche Folgen die besten sind und warum das Finale vielleicht besser ist als sein Ruf.



Was erwartet ihr von der neuen Serie?