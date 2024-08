"Bin 6000 Meilen dafür gereist": Deadpool & Wolverine-Star beschwert sich über seinen gelöschten Gastauftritt

Deadpool & Wolverine wartet mit zahlreichen Cameos auf. Wie sich herausstellt, wurde ein Schauspieler aber einfach aus dem Film geschnitten, ohne darüber informiert zu werden.

Im Grunde war es seit der Ankündigung klar: Deadpool & Wolverine wird ein eine große Cameo-Parade. Nicht nur kann der Superhelden-Blockbuster auf Figuren aus dem Marvel Cinematic Universe zurückgreifen. Auch das ganze Fox-Universum rund um die X-Men und andere vergessene Charaktere steht dem Film zur Verfügung.

128 Minuten Cameo-Dauerfeuer haben trotzdem nicht gereicht, um alle gedrehten Szenen in dem Film unterzubringen. Das musste auch Rob McElhenney feststellen, als er sich den Film im Kino angeschaut hat. Der aus It's Always Sunny in Philadelphia bekannte Schauspieler meldete sich daraufhin bei X (ehemals Twitter) zu Wort.

Rob McElhenney hat einen Cameo für Deadpool & Wolverine gedreht, der geschnitten wurde

In einem Post macht McElhenney seiner Enttäuschung Luft, zumindest auf den ersten Blick. Er teilt er ein Bild, dass ihn als TVA-Agent am Set mit Wolverine-Darsteller Hugh Jackman zeigt, und erklärt:

Ich bin 6000 Meilen dafür gereist, meinen Cameo-Auftritt zu drehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, denn das Kino, in dem ich war, hatte ihn aus Versehen herausgeschnitten. Da ich weiß, dass Ryan [Reynolds] mir das nicht antun würde, freue ich mich darauf, den Film und meinen Cameo-Auftritt heute noch einmal zu sehen!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Es dauerte nicht lange, bis Marvel-Fans den Hashtag #ReleaseTheMcElhenneyCut bemühten – eine Anspielung an die Bewegung, die sich in den vergangenen Jahren für die Veröffentlichung des Snyder-Cuts von Justice League eingesetzt hat. Allzu ernst scheint das Ganze aber niemand zu meinen.

Das mag auch daran liegen, dass sich McElhenny und Reynolds gut kennen: Sie sind unter anderem gemeinsame Eigentümer des walisischen Fußballvereins Wrexham AFC. Ein Blick auf McElhennys Social Media-Seiten fördert viele gut gemeinte Seitenhiebe gegen Reynolds zutage. Gut möglich, dass auch seine Cameo-Enttäuschung eher als Scherz gemeint ist.

Deadpool & Wolverine-Regisseur Shawn Levy verspricht, den verlorenen Cameo zu retten

Ganz gleich, wie McElhenny seine Beschwerde meint, sie hat sich bereits zum Selbstläufer entwickelt: Niemand Geringeres als Shawn Levy, der Regisseur von Deadpool & Wolverine, meldete sich bei Twitter zu Wort und kommentierte McElhenneys Post mit folgenden Worten:

Ich werde persönlich den Boden meines Schneideraums absuchen, um die Brillanz dieses verlorenen Filmmaterials wiederherzustellen und zu teilen!

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Setzt Levy nur McElhenneys humorvolle Beschwerde fort oder plant er tatsächlich, eine verlängerte Fassung von Deadpool & Wolverine zu veröffentlichen? Bisher gibt es keine konkrete Ansage dazu. Denkbar wäre auch die Veröffentlichung eines Gag-Reels oder eines Bonusvideos, das im Zuge der Heimkinoveröffentlichung enthüllt wird.

Wenn ihr noch mehr über die Cameos in Deadpool & Wolverine erfahren wollt, haben wir hier einige spannende Artikel für euch, die den Film im Detail auseinandernehmen:

Deadpool & Wolverine läuft seit dem 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Es ist der 34. Film des Marvel Cinematic Universe. Nächstes Jahr im Februar geht die MCU-Geschichte mit Captain America: Brave New World (und Harrison Ford als Red Hulk) weiter.

