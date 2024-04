Bis zu 75 Prozent sparen: Holt euch jetzt Spiele-Hits für PS5 und PS4 supergünstig bei Amazon und MediaMarkt

Eine gute Auswahl an PS5- und PS4-Spielen könnt ihr euch gerade sowohl bei Amazon als auch bei MediaMarkt stark vergünstigt nach Hause holen.

Ihr seid auf der Suche nach Spielenachschub für eure Sony-Konsole? Dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um zuzuschlagen: Bei MediaMarkt läuft noch bis zum 30. April der "Sony Spring Sale" mit derzeit 32 Spielen für die aktuellen PlayStations, bei dem ihr je nach Titel auf der Übersichtsseite bis zu 75 Prozent sparen könnt *.

Das Angebot gilt allerdings nur, solange der Vorrat reicht, weswegen sich schnell sein entsprechend lohnt. Derweil hat auch Amazon eine Handvoll PS5- und PS4-Games als befristetes Angebot ebenfalls stark auf seiner Aktionsseite reduziert *, bietet aber gegenwärtig eine deutlich kleinere Auswahl.

Sony Spring Sale: PS5-Hits auch für Film- und Serien-Fans



Am höchsten reduziert ist die Action-Adventure-Sammlung UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection für nur noch 14,99 Euro auf PS5 bei Amazon * und bei MediaMarkt *, die euch zwei Spiele auf einmal bietet und hervorragende Wertungen eingefahren hat. Hier könnt ihr euch wie in der Kino-Adaption mit Tom Holland als Schatzsucher durch eine riesige Welt mit preisgekrönter Story sowie schicker Grafik kämpfen und allerhand entdecken.

Eine große Spielwelt bietet euch auch das ebenfalls gefeierte Horizon Forbidden West in der Complete Edition mit allen erschienenen Zusatzinhalten, das es um 50 Prozent reduziert bei Amazon * und bei MediaMarkt gibt *. In der Rolle der Maschinenjägerin Aloy verschlägt es euch hier in eine dystopische, aber vielfältige Zukunft, in der es die Rätsel hinter dem bevorstehenden Zusammenbruch der Erde aufzudecken gilt. Wer dunklere und härtere Fantasy mag, kann beim PS5-Remaster von Demon's Souls zuschlagen .



Motorsport-Fans kommen indes mit dem ebenfalls bereits verfilmten Gran Turismo 7 um 50 Prozent reduziert * voll auf ihre Kosten (auch für PS4 *), während Marvel-Fans sich als Miles Morales' Spider-Man ebenfalls um die Hälfe reduziert durch die Lüfte schwingen können (auch für PS4 *). Deutlich fußläufiger, tiefgründiger und wiederum dystopisch geht es bei Entwickler-Legende Hideo Death Stranding im Directors Cut zu, das auch mit Norman Reedus und Mads Mikkelsen aufwartet.



MediaMarkt hat dabei wie eingangs erwähnt auch ein paar Titel vergünstigt auf Lager, die Amazon nicht bietet: zum Beispiel die für Shogun-Begeisterte geeignete Samurai-Action Ghosts of Tsushima *, das der HBO-Erfolgsserie zugrunde liegende Zombie-Survival-Abenteuer The Last of Us: Part 1 * oder die nordische Götterdämmerung God of War: Ragnarök * (auch für PS4 *). Letzteres soll wie auch Horizon ebenfalls noch eine Serienumsetzung bekommen. Sämtliche reduzierten Spiele findet ihr auf den Aktionsseiten der Online-Shops:

Bei den Frühjahrsangeboten von Sony bei Amazon und MediaMarkt wird also allerhand aus der AAA-Riege der PlayStation-Abteilung geboten und auch Film- sowie Serien-Fans werden ordentlich bedient und können so manches TV-Abenteuer sogar selbst nachspielen.



