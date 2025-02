"Bitte hören Sie auf, überall sind Kinder": Harry Potter-Star empört über ahnungslose Bitte eines Fans

Dass Harry Potter-Fans manchmal die Grenze des guten Geschmacks überschreiten können, fand Malfoy-Star Jason Isaacs bei einer Autogrammstunde heraus.

Während Daniel Radcliffe auch Jahre später bestimmte Harry Potter-Enscheidungen peinlich sind, kennen so manche Fans der Fantasy-Reihe diese Scham nicht. Das zumindest entdeckte Mr. Malfoy-Darsteller Jason Isaacs im Zuge einer ungewöhnlichen Autogramm-Bitte.

Harry Potter-Star Jason Isaacs wurde vor Kindern um intimes Autogramm gebeten

Jason Isaacs spielte in der Harry Potter-Filmreihe ab dem zweite Teil Draco Malfoys Vater Lucius. Aktuell ist der britische Schauspieler als Hauptdarsteller in der 3. Staffel White Lotus dabei, um einen Familienurlaub eskalieren zu lassen. Bei der Bewerbung der Serie kam im Gespräch mit dem Telegraph aber natürlich auch seine Zeit bei Harry Potter erneut zur Sprache, wo Isaacs von einer seiner peinlichsten Fan-Begegnungen erzählte (via Screenrant ):

Ich erinnere mich, dass wir mit dem ganzen Cast den Harry Potter-Freizeitpark in Orlando besuchten. Wir standen in der sengenden Hitze, schrieben Autogramme und machten Selfies. Ganz am Ende der Schlange stand eine Frau und fragte: "Unterschreiben Sie meine Brüste?"

Sie begann schon ihre Bluse zu öffnen, als ich rief: "Madame, bitte hören Sie auf. Hier sind überall Kinder." Und sie antwortete: 'Ich habe selbst acht Kinder.", woraufhin ich fragte: 'Und was würden die dazu sagen?' – Die Kinder standen direkt neben ihr und riefen: 'Unterschreib sie! Unterschreib sie!'

Ob Isaacs dem Gesuch am Ende nachkam, bleibt offen. Auch Jahre nach dem Ende der Fantasy-Reihe hat aber fast jeder ehemalige Harry Potter-Star mindestens eine skurrile Geschichte zu Fan-Begegnungen parat. Ob sich das ändern wird, wenn mit der Harry Potter-Serie die nächste Schauspiel-Generation den magischen Staffelstab übernimmt, ist fraglich.

Jason Isaacs wird wohl trotz neuer Rollen immer auch ein Stück weit mit seinem blonden Bösewicht verbunden bleiben. Wer den Part von Lucius Malfoy in der Serie übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.

Podcast: Ist die Harry Potter-Serie wirklich eine gute Idee?

Lange wurde darüber spekuliert, jetzt wurde sie bestätigt: Die erste Serie in der Geschichte von Harry Potter wird produziert. Fans reagieren jedoch gespalten.

Im Podcast beantworten wir wichtige Fragen rund um die Serie, an der Harry Potter-Schöpferin J.K. Rowling beteiligt ist. Darunter: Warum wird Rowlings Beteiligung so kritisiert. Und was sind die Vor- und Nachteile einer Neuverfilmung der Bücher?

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite Adorocinema erschienen.