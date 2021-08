Bitterböser Vergewaltigungs-Thriller im Kino: Promising Young Woman ist der wichtigste Film des Jahres

Eigentlich sollte Promising Young Woman mit Carey Mulligan schon 2020 in die Kinos kommen. Jetzt ist der Rache-Thriller endlich auch in Deutschland zu sehen, und deckt gnadenlos auf, dass auch der vermeintlich nette Typ von nebenan zur Vergewaltigung fähig ist.

Cassandra (Carey Mulligan) ist ein scheinbar klassischer Millennial. Sie wohnt noch Zuhause bei den Eltern, jobbt tagsüber in einem Café und geht abends feiern. Trinken, bis sie kaum noch stehen kann, dann mit zu irgendjemandem nach Hause. Ihre männlichen One-Night-Stands freut das, zumindest zu Beginn. Was sie nicht wissen: Cassy ist stocknüchtern. Sie hat einen Plan.

Regisseurin Emerald Fennell zeigt in ihrem Debütfilm Promising Young Woman, was passiert, wenn eine Frau endlich das tut, was die Gesellschaft selbst viel zu oft vermeidet: Vergewaltiger zur Rechenschaft zu ziehen. Der Thriller wurde mit dem Oscar für das beste Originaldrehbuch ausgezeichnet und ist ab dem 19. August 2021 auch endlich in deutschen Kinos zu sehen. Der größte Triumph des Films ist allerdings keine Auszeichnung, sondern wie schonungslos er den vermeintlich "netten" Sexualstraftäter von nebenan demaskiert.

Was Carey Mulligan in Promising Young Woman nur vorspielt, ist der reale Albtraum vieler Frauen

Die Abende von Cassy verlaufen ähnlich: Einer der Typen aus der Bar geht schließlich rüber zu ihr und beschließt, die scheinbar völlig betrunkene Frau zu retten. Vor den anderen Männern, die mit den bösen Absichten, die das Betrunkensein einer Frau ausnutzen würden. So etwas würde er selbst nie tun, nein, er bringt sie nach Hause. Zu sich nach Hause, selbstverständlich. Dort gibt er ihr noch einen Drink oder bietet ihr Drogen an.

Auch Hard Candy mit Elliott Page zeigte eine ungewöhnlich inszenierte Rachefantasie

Hard Candy - Trailer (Deutsch)

Sie ist kaum noch bei Bewusstsein, schläft auf dem Sofa ein oder liegt kaum noch ansprechbar auf dem Bett. “Was tust du da?” fragt sie mehrfach, während er ihr den Rock auszieht oder ihr bereits zwischen die Bein greift. Alles sei in Ordnung, beteuert dann der angebliche Retter, sie sei vollkommen sicher. Was sicher ist, bestimmt natürlich er. Die Frau in diesem Szenario ist schutzlos. Ein Albtraum für jede weibliche oder weiblich gelesene Person, die schon lange vor ihrem ersten Barbesuch lernt, dass man lieber nichts von Fremden annimmt.

Erst wenn Cassy schließlich aufsteht und zu erkennen gibt, dass sie in der Tat bei vollem Bewusstsein ist, bröckelt die Fassade des charmanten, netten Mannes. Zurecht, denn Promising Young Woman beweist: Der vermeintliche Nice Guy ist eine Lüge.

Promising Young Woman entlarvt das verlogene Selbstbild vieler Männer

"Weißt du wie ich heiße?", fragt Cassy provokant. Eine einfache Frage, sollte man meinen. Den "netten Typen", die u.a. von Adam Brody (bekannt aus O.C., California) und Christopher Mintz-Plasse (Superbad) verkörpert werden, bereitet dies jedoch schon Schwierigkeiten.

© Universal Pictures International Germany GmbH Die Männer in Promising Young Woman halten sich selbst für nette Typen – sehen meist aber nur so aus

Die Beiden sehen nicht gefährlich aus, besonders dann nicht, wenn sie sich so bloßgestellt fühlen. Damit legt Promising Young Woman den Finger in die Wunde, wo es besonders weh tut. Es sind eben nicht nur die Macho-Männer, die offensichtlichen Sexisten, die man leicht erspähen kann, die übergriffig werden. Oft sind es Freunde oder gute Bekannte, die Situationen, in den Frauen vulnerabel sind, genauso ausnutzen können – und trotzdem glauben, dass sie zu den Guten gehören.

Der Rache-Thriller zeigt auf, wie falsch wir als Gesellschaft oft mit Vergewaltigungen umgehen

Die sogenannte rape culture, auf Deutsch "Vergewaltigungskultur", ist ein Begriff aus der Soziologie und beschreibt eine Kultur, in der das Vorkommen und die Duldung von sexuellen Übergriffen und Vergewaltigungen weitestgehend akzeptiert oder toleriert werden und die Verantwortung häufig bei den Opfern gesucht wird und nicht bei den Tätern.

"Warst du betrunken? Was hattest du an?" sind Fragen, die Opfern von Vergewaltigungen immer noch gestellt werden und suchen ganz klar, die Schuld bei ihnen. Dabei gibt es da keinen Graubereich: Ein Nein ist ein Nein. Wer das überhört, macht sich schuldig. Egal, ob er vorher nett war oder nicht, die Schuld an einer Vergewaltigung liegt immer beim Vergewaltiger.

Deswegen geht Cassy immer wieder in diese Bar und sammelt Striche in einem Buch für all die Männer, deren frauenverachtendes Verhalten und Vergewaltigungsabsichten sie bereits entlarvt hat. Sie will das festhalten, was so gerne übersehen oder kleingeredet wird. Ihr Antrieb ist dabei ein persönlicher: Ihre beste Freundin Nina, mit der sie zusammen Medizin studiert hat, wurde vergewaltigt. Geglaubt hat ihr niemand.

Der Titel von Promising Young Woman beruht auf einem skandalösen echten Vorfall

Dieses klassische Beschützen von Vergewaltigern wird in einer Szene brutal deutlich. Als Cassy ihre ehemaligen Dekanin konfrontiert, weshalb sie den Vergewaltiger ihrer Freundin hat laufen lassen, sagt diese: "Im Zweifel konnte ich doch nicht die Zukunft dieses jungen Mannes zerstören." Dass sie dabei die Zukunft einer jungen Frau zerstört hat, ist nebensächlich. Und die Frage, die der Thriller dadurch stellt, wird immer präsenter: Warum ist die Zukunft eines Mannes wichtiger als die einer Frau?

Die Netflix-Serie Unbelievable zeigt eindrucksvoll, wie oft Vergewaltigungsopfern nicht geglaubt wird

Unbelievable - S01 Trailer (Deutsche UT) HD

Der Titel Promising Young Woman selbst ist eine Pointe. 2008 wurde der amerikanische Student Brock Turner nach der Vergewaltigung einer jungen Frau zu einer Strafe von 6 Monaten verurteilt, 3 davon auf Bewährung. Turner wurde von einigen Medien und in einem bekannten Brief von seinem Vater ans Gericht als vielversprechender junger Mann dargestellt, der vielleicht kurz vom rechten Pfad abgekommen ist, im Grunde aber ein netter Typ sei. Ein "promising young man" , also.

In einer Gesellschaft, die so mit ihren Opfern umgeht, braucht man sich nicht wundern, weshalb so viele schweigen

84,5 bis 95 Prozent der Männer, die Frauen sexuell genötigt, missbraucht oder vergewaltigt haben, werden laut verschiedenen Studien nicht angezeigt. Die Gründe dafür sind vielschichtig, verwundern sollten sie allerdings nicht. Viele Frauen wird Promising Young Woman an Situationen erinnern, die für sie nicht so stark geendet sind, wie für Cassy. Im Schutzraum des Kinos erlebt man durch sie die Art von Genugtuung, die im realen Leben vermutlich zu gefährlich wäre. Endlich Gerechtigkeit. Endlich wissen, dass man selbst keine Schuld trägt. Auch wenn das große Finale des Films nicht genau das Happy End sein wird, das sich viele vermutlich erhoffen.

So zu tun als sei man betrunken, um dann in fremden Apartments Männer mit ihren Vergewaltigungsabsichten zu konfrontieren, ohne dabei anschließend Aggressionen ausgesetzt zu sein und um seine körperliche Unversehrtheit fürchten zu müssen, bleibt am Ende auch in Promising Young Woman eine Illusion. Denn wie die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood (The Handmaid's Tale) einst schrieb:

"Männer haben Angst dass man über sie lacht. Frauen haben Angst, dass sie ermordet werden."

Promising Young Woman im Podcast Leinwandliebe

Podcast-Moderator Sebastian Gerdshikow, FILMSTARTS-Redakteur Pascal Reis und Moviepilot-Chefredakteurin Lisa Ludwig diskutieren in der neuen Folge Leinwandliebe , dem wöchentlichen Filmpodcast von FILMSTARTS, über den Oscar-Thriller Promising Young Woman.

Wie kontrovers ist der Film wirklich? Warum wird die Geschichte von Cassys Rachefeldzug genau so erzählt? Und: Wie fühlen sich eigentlich Männer, wenn sie diesen Film gucken? Wir klären all diese Fragen – und kommen stellenweise zu unterschiedlichen Ergebnissen.



