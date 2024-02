Bizarrer Sci-Fi-Kult, der 37 Jahre später in ein Meisterwerk verwandelt wurde: Sichert euch den ersten Dune-Film in der ultimativen Heimkino-Edition

Nächste Woche startet Dune: Part Two im Kino, nachdem der erste Teil vor drei Jahren in ein erfolgreiches Remake verwandelt wurde. Das Original stammt von Erfolgsregisseur David Lynch und erscheint jetzt in einer umfangreichen Heimkino-Version.

Bereits 1965 veröffentlichte Autor Frank Herbert den ersten Band seines sechsteiligen Sci-Fi-Epos Dune. Obwohl es zuvor Versuche gegeben hatte, die Geschichte zu verfilmen, sollte es fast zwanzig Jahre dauern, bis Kult-Regisseur David Lynch den Roman adaptierte. Seine 3,5-stündige Originalfassung wurde vom Produzenten auf knapp 2 Stunden gekürzt, weshalb sich Lynch später von seinem Werk distanzierte. Trotzdem ist Dune - Der Wüstenplanet zu einem Kultfilm aufgestiegen, der 37 Jahre später mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle neu verfilmt wurde und sechs Oscars gewann. Das Original von David Lynch erscheint am 28. März in einer ultimativen Heimkino-Edition, bestehend aus 6 Discs. Auf Amazon könnt ihr den Film bereits jetzt vorbestellen. Dune - Der Wüstenplanet auf 4K UHD + 5 Blu-rays Deal Zu Amazon Fans des Franchise können sich mit dem umfangreichen Set auf Einiges freuen. Neben den Discs ist ein Fotoband mit Entwürfen und Setfotos enthalten, inklusive eines Interviews mit Produktionsdesigner Ron Miller und einem Booklettext von Paul Poet. Die Comic-Adaption von Bill Sienkiewicz und Ralph Macchio ist ebenfalls enthalten. Dune - Der Wüstenplanet: Das enthält das 6-Disc-Set Auf der ersten Disc findet ihr die neue in 4K restaurierte Fassung und auf der zweiten CD die Blu-ray-Version. Disc 5 enthält die Extended TV-Version und Disc 6 die Extended Alternative Version - Spicediver-Cut. Die anderen beiden enthalten ein umfangreiches Bonusmaterial mit Dokumentationen, Features und Interviews. Amazon Dune - Der Wüstenplanet in der umfangreichen Heimkino-Edition Disc 3: Neue spielfilmlange Dokumentation „Der Schläfer muss erwachen – Making of DUNE“ mit vielen neuen interviews (ca. 82 Min.)

Neues Interview mit Schauspieler Jürgen Prochnow (ca. 28 Min.)

Featurette „Jenseits unserer Vorstellungskraft – Das Merchandise“ von und mit Brian Sillman (Netflix’s THE TOYS THAT MADE US) (ca. 23 Min.)

Featurette „Prophecy Fulfilled – Die Filmmusik” mit neuen Interviews mit Steve Lukather und Steve Porcaro von Toto sowie Filmmusik-Historiker Tim Greiving (ca. 25 Min.)

Interview mit Spezialeffektkünstler Giannetto De Rossi (ca. 17 Min.)

Disc 4: “Destination DUNE” – zeitgenössisches Making of (ca. 6 Min.)

“Impressions of DUNE” – Making of-Dokumentation von 2003 (ca. 38 Min.)

Geschnittene Szenen, teilweise mit Kommentar von Raffaela De Laurentiis (ca. 20 Min.)

Featurette über Produktionsdesign, Modelle, Spezialeffekte und Kostüme

Sean Youngs Super8-Aufnahmen vom Set (ca. 6 Minuten)

Interview mit Schauspieler Paul Smith, Production Coordinator Golda Offenheim, Regisseur David Lynch, Schriftsteller Frank Herbert Darum geht es in Dune - Der Wüstenplanet Im Jahre 21.000 lebt die Menschheit auf verschiedenen Planeten im Universum verstreut. Die Macht liegt bei wenigen alten Adelsgeschlechtern, die sich um die Vorherrschaft streiten. Dabei ist das Gewürz Spice von großer Bedeutung für sie, denn es erweitert die geistigen Fertigkeiten eines Menschen auf ungeahnte Weise. Das Mittel gibt es jedoch nur auf dem lebensfeindlichen Wüstenplaneten Arrakis. Dune - Der Wüstenplanet auf 4K UHD + 5 Blu-rays *

Der junge Paul Atreides (Kyle MacLachlan) gerät in einen politischen Machtstreit und wird auf den Wüstenplaneten geschickt, wo er das Vertrauen des dort lebenden Volks der Fremen gewinnen kann. In ihm erkennen sie eine Art Messias, der sie in eine bessere Zukunft führen soll. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.