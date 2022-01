Boba Fett bringt zwei Figuren der ersten Star Wars-Stunde zurück, die fast komplett ausradiert wurden

Die 2. Folge der 1. Staffel von Das Buch von Boba Fett bringt zwei Figuren zurück, die ursprünglich schon 1977 in Krieg der Sterne auftauchen sollten, es jedoch nie in die finale Fassung des Films geschafft haben.

Achtung, es folgen Spoiler!

Wie schon The Mandalorian tobt sich Das Buch von Boba Fett in den entlegenen Winkeln des Star Wars-Universums auf. Die erste Folge der Spin-off-Serie erzählte davon, wie der titelgebende Kopfgeldjäger den Sturz in den Sarlacc überlebte. Auch das zweite Kapitel wartet mit einem Tauchgang in die Star Wars-Geschichte auf.

Einer der Trailer zu Das Buch von Boba Fett hat es bereits angedeutet. Jetzt haben wir Gewissheit: Camie und Fixer sind noch am Leben. Die Jugendfreunde von Luke Skywalker vertreiben sich immer noch in der Tosche Station auf Tatooine ihre Freizeit – und das, obwohl sie aus dem allerersten Star Wars-Film herausgeschnitten wurden.

Star Wars: Wer sind Lukes Jugendfreunde Camie und Fixer?

Ursprünglich hatten Camie und Fixer einen Auftritt in den ersten Minuten von Krieg der Sterne gehabt. Sie tauchen in einer Szene auf, die sich parallel zur ikonischen Eröffnungsszene des Films abspielt, in der ein Sternenzerstörer die Tantive IV jagt. Durch ein Makrofernglas beobachten Luke und Co. die dramatischen Ereignisse im Weltraum.

Hier könnt ihr die gelöschten Szenen aus Krieg der Sterne schauen:

In der finalen Fassung des Films haben wir diesen Moment nie gesehen, was zur Folge hatte, dass die von Koo Stark und Anthony Forest verkörperten Figuren in Vergessenheit gerieten. Ob sie überhaupt Teil des neuen Star Wars-Kanons sind, war lange Zeit fraglich. Zumindest Camie wurde im Roman zu Star Wars 8: Die letzten Jedi kurz erwähnt.

Dort träumt der alte Luke Skywalker davon, wie sein Leben verlaufen wäre, wenn er Tatooine nie verlassen hätte, und sieht Camie als seine Ehefrau. Das Buch von Boba Fett bringt die beiden Figuren nun erstmals ganz offiziell in einem Live-Action-Projekt zurück. Gespielt werden sie von Mandy Kowalski und Skyler Bible.

© Disney Camie und Fixer in Das Buch von Boba Fett

Camie und Fixer tauchen in der Szene auf, in der sich Boba Fett mit Unruhestiftern in der Bar anlegt, deren Inneneinrichtung große Ähnlichkeiten zur Tosche Station aus der gelöschten Krieg der Sterne-Szene aufweist. Allzu viel Screentime haben die beiden allerdings nicht. Dafür sind sie jetzt felsenfest im Kanon verankert.

Nach dem Auftritt von Camie und Fixer in Das Buch von Boba Fett stellt sich die Frage, ob wir demnächst auch Lukes dritten Jugendfreund von Tatooine wieder sehen werden, namentlich Biggs Darklighter. Der wurde in Krieg der Sterne von Garrick Hagon zum Leben erweckt, ist jedoch ebenfalls größtenteils der Schere zum Opfer gefallen.

