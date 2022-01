Killer-Wookiee in Star Wars-Serie Boba Fett: Wir erklären den "bösen Chewbacca" Black Krrsantan

Die neue Folge von Das Buch von Boba Fett zeigt uns einen furchteinflößenden Wookiee, der wie die böse Version von Chewbacca aussieht. Doch wer versteckt sich wirklich hinter dem Namen Black Krrsantan?

Achtung, es folgen Spoiler!

Die 2. Folge der 1. Staffel von Das Buch von Boba Fett wartete mit mehreren spannenden Gastauftritten für Star Wars-Fans auf. Während der titelgebende Kopfgeldjäger versucht, sich als neuer Daimyo von Tatooine zu behaupten, begegnen wir zum Beispiel Lukes alten Jugendfreunden Camie und Fixer in der Tosche Station.

Darüber hinaus hat sich noch eine ganz andere Figur in das zweite Boba Fett-Kapitel, Die Stämme von Tatooine, geschlichen. Die Rede ist von Black Krrsantan, seines Zeichens ein furchteinflößender Wookiee, der Boba Fett in den Straßen von Mos Espa gegenübertritt. Der Kopfgeldjäger arbeitet für die Verwandten von Jabba the Hutt.



Boba Fett trifft auf auf den Killer-Wookiee Black Krrsantan aus den Star Wars-Comics

Black Krrsantan ist ein großartiger Scene-Stealer. Obwohl er in der Folge nicht viel zu tun bekommt, sorgt allein seine mächtige Erscheinung für Gänsehaut. Der berühmt-berüchtigte Wookiee war bisher noch nie in Live-Action-Form zu sehen. In den Star Wars-Comics hat er dafür schon einige aufregende Abenteuer erlebt.

Seinen ersten Auftritt hatte Black Krrsantan in der Darth Vader-Reihe von 2015. Er stammt von Kashyyyk, der Heimatwelt der Wookiees, musste von dieser jedoch fliehen. Später wurde er von den Xonti-Brüdern zum Gladiator ausgebildet, ehe er sich in der weit entfernten Galaxis als brutaler Kopfgeldjäger einen Namen gemacht hat.

Black Krrsantan öffnet mit seinem Boba Fett-Auftritt das Tor in eine größere Star Wars-Welt

Black Krrsantan arbeitete im Lauf seiner Karriere für verschiedene Parteien, u.a. Darth Vader und Jabba the Hutt. Noch mehr ist der einschüchternde Wookiee mit einer anderen Figur verbunden: Doctor Aphra. Die Star Wars-Version von Indiana Jones wurde ebenfalls in den Vader-Comics eingeführt und erhielt später ihre eigene Reihe.

In dieser Reihe hat auch Black Krrsantan zahlreiche Auftritte, was eine spannende Frage aufwirft: Werden wir Doctor Aphra und weitere Figuren, die bisher nur in gezeichneter Form existierten, in Das Buch von Boba Fett und weiteren Live-Action-Projekten sehen? Thematisch passt Aphra hervorragend in die Star Wars-Unterwelt.

Nachdem es sich The Mandalorian zur Aufgabe gemacht hat, das Vermächtnis der Animationsserie The Clone Wars und Star Wars Rebels weiterzutragen, könnte Das Buch von Boba Fett den Grundstein legen, um Comicfiguren im großen Stil in den Live-Action-Bereich zu holen. Nicht zuletzt gab es bereits Gerücht zu einer Doctor Aphra-Serie.

Glaubt ihr, wir werden nach Black Krrsantan auch Doctor Aphra sehen?