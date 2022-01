Boba Fett-Serie bringt absolute Legende ins Star Wars-Universum – und die Fans lieben es

Die 3. Folge der 1. Staffel von Das Buch von Boba Fett wartet mit einem ganz besonderen Gastauftritt auf. Niemand Geringeres als Machete-Star Danny Trejo macht einen Abstecher ins Star Wars-Universum.

Achtung, es folgen Spoiler!

Gestern wurde das neuste Kapitel von Das Buch von Boba Fett auf Disney+ veröffentlicht, namentlich Die Straßen von Mos Espa. Nachdem zuletzt der furchteinflößende Wookiee Black Krrsantan und die Hutt-Zwillinge für Aufsehen sorgten, zeigen sich die Star Wars-Fans diese Woche von einem anderen Gastauftritt entzückt: Danny Trejo.

Der aus Machete und zahlreichen weiteren Robert Rodriguez-Filmen bekannte Schauspieler hat sich einen legendären Namen erarbeitet. Es gibt nur wenige Kultstars in Trejos Liga und vermutlich war es nur eine Frage der Zeit, bis er in einer von Rodriguez produzierten Star Wars-Serie auftritt. Er passt perfekt in das zwielichtige Treiben von Tatooine.

Star Wars-Gastauftritt: Danny Trejo mischt Das Buch von Boba Fett als Rancor-Hüter auf

In der 3. Folge der 1. Staffel von Das Buch von Boba Fett schlüpft Trejo in die Rolle des Hüters eines namenlosen Rancors, der von den Hutts als Geschenk (oder als trojanisches Pferd) an Boba Fett übergeben wird. Damit haust im Keller von Jabbas Palast wieder eine Bestie. Wie sich jedoch herausstellt, ist der Rancor ein zärtliches Tier.

Hier könnt ihr einen Clip aus der neuen Boba Fett-Folge schauen:

The Book of Boba Fett - S01 E03 Clip (English) HD

Wo Luke Skywalker in den ersten Minuten von Die Rückkehr der Jedi-Ritter um sein Leben fürchten musste, streichelt Boba Fett den von Trejo angelieferten Rancor liebevoll übers Gesicht. Bereits in The Bad Batch haben wir mit dem "kleinen" Muchi einen Rancor kennengelernt, der viele Vorurteile über seine Spezies entkräftete.

Auf Twitter zeigen sich die Star Wars-Fans begeistert von Danny Trejos Gastauftritt.

Wer hätte gedacht, dass wir jemals Danny Trejo in einer Star Wars-Geschichte sehen?

Der überraschende Gastauftritt ist Anlass für Freudentränen.

Mit Danny Trejo ist das Star Wars-Universum um eine Legende gewachsen.

Danny Trejo als Rancor-Hüter? Eine perfekte Besetzung, besonders wenn er die wahre Natur das missverstandenen Kreaturen erklärt.

Danny Trejo als Gütesiegel: Ja, das hier ist wirklich eine Robert Rodriguez-Produktion.

Hier seht ihr Danny Trejo im Vergleich zu seinem Vorgänger aus Episode 6.



Auch der Schauspieler selbst meldet sich auf Twitter zu einem kleinen Gastauftritt in Das Buch von Boba Fett zu Wort. In den nächsten Wochen werden wir ihn sicherlich wieder sehen. Nicht zuletzt dürfte der Rancor noch eine wichtige Rolle spielen.



Danny Trejo ist nicht der einzige Neuzugang, der sich diese Woche in der weit entfernten Galaxie vorgestellt hat. Auch die von Sophie Thatcher verkörperte Drash mischt die Straßen von Mos Espa auf und kommt bei den Fans gut an.

Da sie nun ein Teil von Boba Fetts Team ist, werden wir sicherlich auch von ihr noch mehr sehen. Mit ihrer Cyborg-Biker-Gang bringt sie richtige American Graffiti-Vibes ins Star Wars-Universum.

Wie hat euch Danny Trejos Auftritt in Das Buch von Boba Fett gefallen?