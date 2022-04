Ultimativer Breaking Bad-Traum wird wahr: Walter White und Jesse Pinkman kehren zurück

Knapp 10 Jahre nach dem Breaking Bad-Finale kehren Bryan Cranston und Aaron Paul nochmal zurück. In Better Call Saul Staffel 6 sind Walter White und Jesse Pinkman dabei.

Über die Jahre hat das Breaking Bad-Spin-off Better Call Saul viel dafür getan, um nicht einfach ein Klon der Hauptserie zu sein. Trotzdem hat der Ableger mit Bob Odenkirk über bislang 5 Staffeln hinweg auch mehrere Breaking Bad-Charaktere wie Mike Ehrmantraut und Gustavo 'Gus' Fring zurückgebracht.

Den größten Knall für Breaking Bad-Fans hebt sich Better Call Saul aber für die finale 6. Staffel auf. Wie jetzt bestätigt wurde, kehren Bryan Cranston und Aaron Paul hier nochmal zurück.

Walter White und Jesse Pinkman sind offiziell im Better Call Saul-Finale dabei

Laut Slash Film kündigte der Better Call Saul-Showrunner Peter Gould bei einem TV-Event in Los Angeles jetzt an, dass es in Staffel 6 ein Wiedersehen mit dem ikonischen Breaking Bad-Duo geben wird. Kurz darauf bestätigte auch der Twitter-Account des Spin-offs die Nachricht:

Wie groß die Rolle von Walter White und Jesse Pinkman im Better Call Saul-Finale ausfällt, ist noch unklar. Zuletzt sind Bryan Cranston und Jesse Pinkman nach dem Breaking Bad-Ende schon mal vor der Kamera in ihren Rollen zurückgekehrt. Für Netflix' El Camino: Ein Breaking Bad-Film teilten sich die Stars für eine Rückblende nochmal eine kurze gemeinsame Szene.

In den USA läuft die finale 6. Staffel des Breaking Bad-Spin-offs ab dem 18. April. In Deutschland wird die Serie wahrscheinlich wie gewohnt einen Tag später bei Netflix laufen.

