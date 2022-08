Epischer Vikings-Titelsong: Herkunft, Lyrics & 11 weitere Serien, die ihn schon nutzten

Zu Beginn einer jeden Vikings-Folge erklingt das Titellied "If I Had a Heart" von Fever Ray als unverkennbarer Soundtrack. Aber nicht nur die Ragnar-Serie nutzte den Song und seine Lyrics.

Die Serie Vikings hat viele ikonische Figuren und Momente hervorgebracht, und ging auch musikalisch ins Ohr: mit ihrem Intro-Song. Ganz egal, dass die Serie schon im Namen einen Vikings-Fehler enthielt, der Titelsong verkörpert mit seinen Klängen die Welt der Wikingerinnen und Wikinger. Doch nicht nur sie: Da das Lied ursprünglich nicht für die Serie geschrieben wurde, verwendeten andere renommierte TV-Shows und Filme es ebenfalls.

If I Had a Heart: Das ist der Vikings-Titelsong

Das Vikings-Intro ist ein Ausschnitt aus dem Lied If I Had a Heart. Geschrieben wurde der Song von der schwedischen Singer-Songwriterin Karin Dreijer, besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Fever Ray. Das Lied erschien auf ihrem ersten Solo-Album, das ebenfalls den Namen Fever Ray trug. (Zuvor hatte sie mit ihrem Bruder Olof Deijer im Duo The Knife gesungen.) Im Dezember 2008 wurde der Track veröffentlicht.



Das Vikings-Intro mit den Song If I Had a Heart von Fever Ray:

Vikings - Opening Sequence (English) HD

Erwerben und anhören könnt ihr If I Had a Heart bei den gängigen Musik-Anbietern von Amazon Music * über Apple Music bis hin zu YouTube und Spotify. Zur Inspiration für ihren dunkel-hypnotischen Song erklärte Fever Ray in ihrer Biografie die Beobachtung, dass junge Kinder nie genug bekommen können. Beim Blick auf den Songtext lässt sich die Aussage allerdings auch gut auf die Wikinger-Ära übertragen, und so stellte die Serie Vikings das Lied ab 2013 ihren 89 Episoden über die nordischen Plünderer voran.

Das sind die Lyrics des Vikings-Songs If I Had a Heart

Die Historien-Serie verwendet für ihr Titellied aus Fever Rays Song nur eine gekürzte Vikings-Version, nämlich das Ende der zweiten Intro-Wiederholung und die erste Strophe samt gekürzter vokaler Bridge (hier fett markiert):

This will never end 'cause I want more.

More, give me more

Give me more.



This will never end 'cause I want more.

More, give me more

Give me more.



If I had a heart I could love you.

If I had a voice I would sing.

After the night when I wake up.

I'll see what tomorrow brings.



Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah

If I had a voice, I would sing.



Dangling feet from window frame

Will I ever ever reach the floor?

More, give me more, give me more.



Crushed and filled with all I found

Underneath and inside just to come around.

More, give me more, give me more.



Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah



If I had a voice, I would sing.

Hier könnt ihr euch den Vikings-Song in voller Länge anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die wichtigsten Passagen des Vikings-Liedes If I Had a Heart lauten in der deutschen Übersetzung wie folgt:

"Das wird niemals enden, weil ich immer mehr will. Mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Wenn ich ein Herz hätte, würde ich singen. Wenn ich eine Stimme hätte, würde ich singen. Nach der Nacht, wenn ich aufwache, werde ich sehen, was der neue Tag bringt. [...] Meine Füße baumeln aus dem Fensterrahmen - werde ich jemals den Boden erreichen? [...] Niedergedrückt und ausgefüllt mit allem, was ich gefunden haben. Darunter und innen drin, nur um wieder zu Bewusstsein zu kommen. Mehr, gibt mir mehr, gib mir mehr."

Mehr als Vikings: Filme und Serie, die If I Had a Heart schon verwendeten

Wie vielseitig das Lied If I Had a Heart neben Vikings noch einsetzbar ist, bewies seine Verwendung in unterschiedlichsten Filmen und Serien:

12 Serien, die If I Had a Heart nutzten (chronologisch nach erschienenen Folgen):

2 Filme, die If I Had a Heart verwendeten:

Vikings-Soundtrack: Weitere Musik und Songs

Auch wenn der Titelsong If I Had a Heart wohl das bekannteste musikalische Vermächtnis von Vikings ist, existiert darüber hinaus noch ein Vikings-Soundtrack *, der von Trevor Morris komponiert wurde.



Außerdem schlug das alt-nordische Lied Mother Told Me (Þat mælti mín móðir) ein paar Wellen, das in der 10. Folge der 5. Staffel von Vikings-Figur Harald (Peter Franzén) und seinem Bruder Halfdan (Jasper Pääkkönen) gesungen wird.

