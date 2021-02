Breaking Bad-Star kriegt größte Rolle in Scorsese-Thriller - ach, und Leonardo DiCaprio ist auch dabei

Jesse Plemons aus Breaking Bad spielt im kommenden Film von Martin Scorsese die neue Hauptrolle vor Leonardo DiCaprio. Nichts anderes hat der tolle Schauspieler verdient.

Der neue Martin Scorsese-Film Killers of the Flower Moon kommt mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro im Cast. Allein diese Tatsache reicht, damit sich mein Filmherz vor Vorfreude schon überschlägt. Jetzt gab es aber eine neue Meldung, die der Besetzung nochmal neuen Schwung verleiht.

Jesse Plemons, bekannt aus Serien wie Breaking Bad und Fargo oder Filmen wie Game Night und I'm Thinking of Ending Things, spielt laut Deadline die Hauptfigur in Scorseses kommendem Film. DiCaprio ist weiter dabei, spielt aber nicht den wichtigsten Charakter. Für Plemons wird es die bisher größte Rolle seiner Karriere sein und das ist einfach nur verdient.

Jesse Plemons vor Leonardo DiCaprio: Die geniale Eigenart des Breaking Bad-Stars

Die meisten von euch dürften Jesse Plemons genauso wie ich vor allem aus Breaking Bad kennen. Hier hat er den furchteinflößenden Psychopathen Todd gespielt und wurde wegen seiner schrägen Ähnlichkeit zu einem gewissen Jason Bourne-Star als "Meth Damon" zum Meme.

Genial war aber schon damals, dass die Witzfigur Jesse Plemons nie den beängstigenden Charakterdarsteller Jesse Plemons übertrumpft hat. Der Schauspieler kam mit seiner schaurigen Art wie aus dem Nichts und hat mit seinem völlig emotionslos mordenden Meth-Komplizen eine Aura versprüht, die locker mit Bryan Cranston und Aaron Paul mithalten konnte.

© AMC Jesse Plemons als Todd in Breaking Bad

Nach Breaking Bad war Jesse Plemons neben seiner grandiosen Rolle in der 2. Staffel von Fargo im Filmbereich einer dieser Schauspieler, die ständig irgendwo auftauchen, nie so richtig im Mittelpunkt stehen und einen trotzdem sofort mit ihrer Art gefangen nehmen.

Werke wie Paul Thomas Andersons The Master, Black Mass oder Hostiles waren sicher keine Jesse Plemons-Filme. Der Schauspieler wirkte in ihnen aber immer wie ein kleines Geschenk, über das ich mich jedes Mal gefreut habe.

Dabei ist er nie an der Rolle des eiskalten Psychos aus Breaking Bad hängengeblieben, sondern hat sich als vielseitiges Talent behauptet, ohne seine schräge Eigenart aufzugeben.

Ein geniales Beispiel dafür ist sein Auftritt in der Komödie Game Night, die Plemons schaurige Ausstrahlung aufgreift und absurd komisch überspitzt. Allein für die Szenen mit dem Schauspieler verdient der Film das Prädikat "Sehenswert wegen Jesse Plemons". Eine Auszeichnung, die für mich immer mehr zu Filmen oder Serien mit ihm passt.

Spätestens durch den Netflix-Film I'm Thinking of Ending Things, in dem Jesse Plemons unglaublich viel melancholische Verletzlichkeit unter die Schrulligkeit seiner Hauptfigur mixt, wird er zurecht mit einem jungen Philip Seymour Hoffman verglichen. Die Besetzung in Scorseses neuem Film ist die vorläufige Krönung, die Jesse Plemons mehr als verdient hat.

Schaut hier den irren Trailer zu I'm Thinking of Ending Things mit Jesse Plemons

I’m Thinking of Ending Things - Offizieller Trailer (Deutsch) HD

Darum geht es in Martin Scorseses neuem Film Killers of the Flower Moon

Die Handlung von Scorseses neuem Projekt basiert auf dem Sachbuch des amerikanischen Journalisten David Grann und widmet sich realen Ereignissen aus den 1920ern. Im Mittelpunkt steht Jesse Plemons als FBI-Agent, der in mehreren Morden an Mitgliedern des indigenen Osage-Stammes ermittelt.

Ach, und Leonardo DiCaprio und Robert De Niro spielen auch noch mit.

Was haltet ihr von Jesse Plemons?