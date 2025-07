Brendan Frasers erste große Rolle nach der Oscar-Sensation ist völlig bizarr – und die Poster beweisen es

Seit seiner Oscar-Rolle in The Whale trat Brendan Fraser nicht mehr als Hauptdarsteller in Erscheinung. Sein nächster Film rückt ihn nun aber wieder als Star in den Fokus.

Dank seines Oscar-Triumphs für The Whale feierte Brendan Fraser 2023 sein emotionales Hollywood-Comeback. Dennoch folgten bisher lediglich zwei kleine Nebenrollen in Martin Scorseses Western-Drama Killers of the Flower Moon sowie in der Krimi-Komödie Brothers. Doch nun meldet sich Fraser endlich wieder als Hauptdarsteller zurück: Zu seinem neuen Film Rental Family gibt es zwar noch kein Bewegtbildmaterial, die ersten Poster zu dem in Japan gedrehten Comedy-Drama versprechen jedoch jetzt schon ein bizarres Vergnügen. Cleveres Marketing: Filmposter zeigen Brendan Fraser als japanisches Familienmitglied In dem Film übernimmt Fraser die Rolle eines einsamen US-amerikanischen Schauspielers, der in Tokio lebt und dort aus Geldnöten einen skurrilen Job antritt: Er arbeitet für eine japanische Firma, die sich darauf spezialisiert hat, falsche Familienmitglieder, Freund:innen oder Kolleg:innen zu vermieten. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Frasers Figur kann sozusagen als Fake-Ersatz für verschiedene soziale Rollen gebucht werden, sei es als Begleitung für einen Kinobesuch oder eine Hochzeit, aber auch als Teil einer Familie. Letzteres passiert schließlich auch in Rental Family, doch der von ihm verkörperte Schauspieler fühlt sich bei diesem Engagement plötzlich wirklich mit "seiner" japanischen Familie emotional verbunden. Die witzigen Poster zum Film von Regisseurin und Co-Drehbuchautorin Hikari (Beef) werben meta-mäßig mit Frasers Gesicht für die fiktive Family Rental Agency, die in der Dramedy der Arbeitgeber seiner Figur ist (und auch einen Fake-Instagram-Account besitzt). Dies könnte eventuell schon ein Hinweis auf den augenzwinkernden Humor des Films sein. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Die Idee dazu ist übrigens keinesfalls ein Produkt der Fantasie: In Japan gibt es derartige Leihagenturen bereits seit den 1980er-Jahren, wie SWR Kultur berichtet. Auch interessant: Diesen verstörenden Fantasy-Film mit Brendan Fraser haben heute alle vergessen Wann startet Rental Family mit Brendan Fraser? Rental Family wird in den USA am 21. November 2025 von der Disney-Tochterfirma Searchlight Pictures veröffentlicht. Auf dem diesjährigen Toronto International Film Festival im September soll das Comedy-Drama aber bereits seine Premiere feiern. Einen deutschen Kino- oder Streaming-Start gibt es bislang noch nicht. Neben Fraser werden zudem auch Mari Yamamoto (Monarch: Legacy of Monsters), Takehiro Hira (The Amateur) und Akira Emoto (Shoplifters) in Rental Family zu sehen sein.