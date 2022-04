Bridgerton Staffel 2: Einer der heißesten Momente stammt eigentlich aus einer anderen Serie

Bridgerton zitiert in Staffel 2 schamlos in triefenden Bildern eine der berühmtesten Liebesgeschichten der Welt. Was Anthony mit Mr. Darcy aus Stolz und Vorurteil gemein hat, erfahrt ihr hier.

Netflix' 2. Staffel von Bridgerton ist einmal mehr auf Erfolgskurs und zog am Startwochenende so viele Zuschauende an wie nie eine englischsprachigen Serie des Streaming-Dienstes zuvor. Da ist es nicht verwunderlich, dass die Romantik-Serie auch selbst eine der erfolgreichsten Liebesgeschichten überhaupt zitiert.

Bridgerton Staffel 2 lässt eine berühmte Stolz und Vorurteil-Szene mit viel Sexappeal auferstehen

Jane Austens Roman Stolz und Vorurteil * ist wohl eine der verehrtesten Romanzen der Weltgeschichte. Wie Miss Elizabeth Bennet und Mr. Darcy sich erst hassen und dann doch lieben, inspirierte zahllose Verfilmungen. Eine davon hat Bridgerton in Staffel 2 besonders beeinflusst: Die 3-teilige BBC-Miniserie Stolz und Vorurteil aus dem Jahr 1995 mit Colin Firth und Jennifer Ehle.



Die Netflix-Szene in der Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) in einen See fällt, anschließend mit durchweichtem weißen Hemd den Fluten entsteigt und Kate (Simone Ashley) ebenso wenig wegsehen kann wie ihre Schwester Edwina Sharma (Charithra Chandran), ist eine mehr oder weniger subtile Hommage auf Stolz und Vorurteil.

© Netflix © BBC

Denn auch Colin Firth begegnete als Mr. Darcy (in Episode 3 von Stolz und Vorurteil) der von seiner nassen Erscheinung reichlich durcheinandergebrachten Miss Bennet, was zu einer der berühmtesten Szenen der Miniserie aus dem Jahr 1995 zählt.

Kein Zufall: Bridgerton-Schöpfer bestätigt die romantische Hommage

Auch wenn in Bridgerton Anthony unfreiwillig in den See stürzt, während Mr. Darcy sich willig angezogen ins Wasser begibt, ist die (in der Netflix-Serie noch um einiges sexyer auf die Spitze getriebene) Szene dieses Wet-T-shirt-Contest im 19. Jahrhundert als Referenz volle Absicht. Das bestätigte auch Serienschöpfer Chris Van Dusen gegenüber EW :

Es gibt Bilder, die sich schon vor langer Zeit in mein Hirn gebrannt haben. Und die landeten natürlich im Drehbuch, als ich die Serie [Bridgerton] schrieb. Über meine Liebe zur 1995er BBC-Adaption [von Stolz und Vorurteil], wo Colin Firth mit einem nassen weißen Hemd aus dem See steigt, habe ich früher schon gesprochen. Die Szene mit Anthony spielt also darauf an. Es ist ein Easter Egg für Fans des Genres.

Hier könnt ihr euch die Original-Szene der Stolz und Vorurteil-Miniserie noch einmal ansehen, die Netflix in Bridgerton so offenkundig zitiert:

Bleibt nur abzuwarten, ob Staffel 3 und 4 von Bridgerton sowie die Spin-off-Serie das noch toppen werden. Die Stolz und Vorurteil Mini-Serie findet sich derzeit in keiner Streaming-Flatrate, ihr könnt sie jedoch:

