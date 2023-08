Bruce Willis' Set-Ausraster haben Disney 17 Millionen US-Dollar gekostet – und uns 2 absolute Kultfilme eingebracht

In den 90ern platzte ein Bruce Willis-Dreh durch das Verhalten des Schauspielers. Danach rettete sich der Action-Star mit einem Deal vor einer Klage, der mindestens zwei Klassiker umfasste.

Action-Legende Bruce Willis verkündete 2022 offiziell sein Karriere-Ende. Aufgrund der Erkrankung Aphasie, durch die er unter anderem die Fähigkeit verliert, zu sprechen und Sprache zu verstehen, kann er seinen Beruf als Schauspieler nicht länger ausüben.

In den 90ern war der Star noch auf dem Höhepunkt seines Schaffens, was nicht nur positive Schlagzeilen hervorbrachte. Wie unsere internationalen Kolleg:innen von 3DJuegos berichtet haben, wurde ein eskalierter Bruce Willis-Dreh für Disney damals zum Verlustgeschäft in Millionenhöhe. Der Star entkam einer Klage anschließend durch einen speziellen Deal.

Was passierte damals am Set mit Bruce Willis?

1997 sollte mit Willis als Star die Disney-Komödie Broadway Brawler gedreht werden. Im Stil von Jerry Maguire - Spiel des Lebens mit Tom Cruise sollte der Film im Sport-Milieu angesiedelt sein. Der Film hatte ein Budget von 28 Millionen Dollar zur Verfügung, doch zur Fertigstellung kam es nicht.

Willis soll am Set durch sein schwieriges, launisches Verhalten negativ aufgefallen sein. So ließ der Star zum Beispiel Leute aus dem Kostüm- und Kamera-Bereich feuern, mit denen er nicht zufrieden war. Selbst der erste Regisseur musste schließlich gehen.

Willis wollte Dennis Dugan als Ersatz, doch da die Produktion nach der Hälfte der Dreharbeiten schon 17 Millionen Dollar verbrannt hatte, wurde die Arbeit zum Film komplett gestoppt und eingestellt. Danach soll Disney Willis damit gedroht haben, ihn auf über 17 Millionen Dollar zu verklagen, was der Agent des Stars laut Showbiz Cheat Sheet durch das Aushandeln eines neuen Deals verhindern konnte.

Bruce Willis-Deal brachte drei Filme hervor, davon sind zwei Klassiker

Der Drei-Filme-Deal zwischen Willis und Disney umfasste den Sci-Fi-Blockbuster Armageddon - Das jüngste Gericht, M. Night Shyamalans Mystery-Drama The Sixth Sense und die Komödie The Kid - Image ist alles. Gerade die ersten beiden Filme aus diesem Vertrag dürfte heute jeder Film-Fan kennen.

Für Armageddon wollte Willis anfangs eine Gage von 20 Millionen Dollar. Aufgrund der aufgeheizten Stimmung zwischen ihm und dem Studio stimmte er schlussendlich zu, eine Gehaltskürzung in Kauf zu nehmen. So bekam er "nur" 3 Millionen Dollar Gage für Michael Bays Katastrophen-Spektakel.

