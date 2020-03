Brutal clever: Bei Netflix gibt's das Thriller-Highlight Der Schacht jetzt im Stream

Alle Fans von Snowpiercer sollten die erstklassige spanische Genre-Entdeckung Der Schacht schauen. Ab jetzt ist der Film bei Netflix. Lest hier, warum er sich lohnt.

Seit Freitag könnt ihr exklusiv bei Netflix den spanischen Sci-Fi-Thriller Der Schacht schauen. Ich habe bereits im Oktober beim Festival in Sitges über diese vertikale Knast-Version von Snowpiercer geschwärmt und möchte hier nochmal zusammenfassen, warum sich im Content-Überfluss des Streaming-Dienstes ausgerechnet dieser Film lohnt.

Hier findet ihr meinen Festival-Bericht: Netflix' Der Schacht ist ein echtes Thriller-Highlight. Und nun gibt es die kurze Fassung: Worum geht es in und warum lohnt sich Der Schacht?

Der Schacht: Worum geht es in dem Netflix-Film?

Stellt euch die Klassengesellschaft aus Snowpiercer vor, nur in einem Gefängnis, genannt "der Schacht" (Im Original: El Hoyo). Jedes der unzähligen Stockwerke besteht aus einer Zelle mit zwei Insassen. Es gibt keine Gitter, keine Türen, nur einen Schacht, der in dem Betongebilde alle Zellen miteinander verbindet.

Einmal am Tag saust eine Plattform mit einem Festmahl diesen Schacht herunter und hält bei jeder Zelle. Je mehr die Insassen in den obersten Zellen essen, desto weniger kommt unten an. Den Zustand der tieferen Zellen könnt ihr euch nun selbst ausmalen.

In dieser Betonhölle wacht Goreng (Iván Massagué) eines Tages auf, glücklicherweise noch auf Level 48. Schnell lernt er die Regeln des Schachts:

Je niedriger die Zahl, desto besser.

Wer Essen hortet, wird bestraft.

Einmal im Monat wird jeder in ein neues Level gesteckt.

Jeder darf einen Gegenstand in den Knast nehmen.

Gorengs Zellenkumpan Trimagasi (Zorion Eguileor) hat sich für ein Messer entschieden.



Warum lohnt sich Der Schacht?

Das Regiedebüt des Spaniers Galder Gaztelu-Urrutia fesselt durch sein genau durchdachtes Konzept und die konzentrierte Erzählung. Hier zählt, anders als in Snowpiercer oder Dredd, nicht die Action, sondern die klaustrophobische Spannung. Mit Gorengs Augen entdecken wir die Regeln des Schachts und durchlaufen zahlreiche Überlebensstrategien. Ständig finden wir uns in moralischen Zwickmühlen wieder, wechseln zwischen Apathie, Optimismus und Zynismus ob der anscheinend unlösbaren Situation.

Denn eigentlich, so erkennt Goreng, müssten nur alle Insassen zusammenarbeiten, damit die unteren Stockwerke auch etwas vom Reichtum der Oberen abbekommen. Die in Genre-Muster verpackte Sozialkritik ist dabei ideales Futter für alle Fans des diesjährigen Oscar-Films Parasite.

Der ideale Wochenend-Stream für Fans von Parasite und Wir

Mit einfachsten Mitteln, sparsamen Effekten und hervorragenden Charakterköpfen unter den Schauspielern reiht sich Der Schacht ein in die jüngste Welle klassenkämpferischer Genre-Filme, von Wir über Joker und Parasite bis hin zu Knives Out. Vor denen muss sich der dystopische Thriller nicht verstecken.

Der Schacht feierte letztes Jahr beim Filmfestival in Toronto Premiere, wo sich der Streaming-Dienst die weltweiten Rechte sicherte. Seit Freitag steht der Film bei Netflix bereit.

