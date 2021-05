Brutaler FSK-18-Horror jetzt bei Sky: Die radikale Neuerfindung eines Kult-Schockers

Die Rückkehr eines der grausamsten und brutalsten Horror-Franchises ist jetzt überraschend im Stream bei Sky gelandet. Der schonungslose Schocker lässt euch das Blut in den Adern gefrieren.

Wer kennt es nicht: ihr biegt beim Wandern einmal falsch ab und schon werdet ihr von erbarmungslosen Killern durch die Wildnis gejagt und abgemetzelt. Mit diesem simplen wie effektiven Horror-Szenario wurde der Backwoods-Slasher Wrong Turn zum Kult.

Fast 20 Jahre und sechs Filme später erfindet sich die für ihre schonungslose Gewalt bekannte Reihe komplett neu: Wrong Turn - The Foundation streamt jetzt bei Sky und Sky Ticket .*

Was ihr über Wrong Turn - The Foundation bei Sky Ticket wissen müsst

Schonungslos brutal : Wrong Turn ist nichts für schwache Nerven.

: Wrong Turn ist nichts für schwache Nerven. FSK-18 : Euch erwarte blutige und erbarmungslose Kills - natürlich uncut!

: Euch erwarte blutige und erbarmungslose Kills - natürlich uncut! Mega-Twist: Wrong Turn ist nicht der Film, der ihr erwartet und daher besonders spannend.

Mit Spannung haben viele Horror-Fans dem Kinostart des neuesten Kapitel im Wrong Turn-Franchise entgegengefiebert. Da vielerorts die Kinos noch immer geschlossen sind, hat sich Constantin Film nun dazu entschieden Wrong Turn - The Foundation direkt im Stream zu veröffentlichen.

Wrong Turn - The Foundation ist eine radikale Neuausrichtung des Backwood-Horrors

Darum geht's in Wrong Turn - The Foundation: Eine Gruppe junger Erwachsener hat den legendären Appalachian Trail als Wanderroute auserkoren - und natürlich werden sie zuvor von Einheimischen gewarnt, nicht den vorgeschriebenen Pfad zu verlassen. Zwischen Wäldern und Gebirgen erwartet sie schon bald der grausame Tod.

Alle 6 Wrong Turn-Filme in einer Box Zu Amazon Blutiges Horror-Fest

Das Wrong Turn-Reboot wird viele Fans erstmal vor den Kopf stoßen. Denn bis auf die Prämisse von Tod und Verderben im Wald hat der Film nichts mit den bisherigen sieben Wrong Turns gemein. Und gerade deshalb ist dieser Neuanfang so faszinierend.



Schaut den Trailer zum ungewöhnlichen Horror-Reboot Wrong Turn

Wrong Turn - Official Trailer (English) HD

Statt hungriger und mutierter Kannibalen, die das Wrong Turn-Franchise bisher auf ihren buckeligen Schultern trugen, wird uns hier eine gänzliche neue Gefahr präsentiert: die Foundation. Tief in den Wäldern der Appalachen stoßen die Charaktere auf die zurückgezogen lebende Gesellschaft, die gerne ungestört bleibt.

Horror-Schocker mit Mega-Twist - Viel mehr als ein 0815-Slasher

Wrong Turn - The Foundation beginnt wie fast jeder Slasher. Wir folgen einer für das Genre erfrischend diversen Gruppe junger Menschen, die allesamt recht blass sind und aller Warnungen zum Trotz den falschen Teil des Waldes erforschen wollen. Hier warten tödliche Fallen und mit Tierschädeln maskierte Jäger auf ihre Beute.

© Constantin Film Euer Gesichtsausdruck nach dem Wrong Turn-Twist

Nach diesem klischeebeladenen Anfang schlägt Wrong Turn - The Foundation eine komplette Kehrtwende ein, die all unsere Erwartungen unterwandert. Der Twist sei an dieser Stelle natürlich nicht verraten, aber Wrong Turn wandelt sich schlagartig vom 0815-Slasher zu einem komplett anderen Film, den ihr vorher nicht erwartet hättet.

Für den Rest der Laufzeit entfesselt Wrong Turn einen mitreißenden Survival Trip in das bizarre Ungewiss. Die Unvorhersehbarkeit der Handlung macht den atemlosen Überlebenskampf unerträglich spannend.

Ist Wrong Turn ein herausragender Horrorfilm? Gewiss nicht. Durch die vielen Wendungen bleibt die Entwicklung der Figuren auf der Strecke und faszinierende sozialkritische Ansätze verpuffen zum Ende hin.

Nichtsdestotrotz erwartet euch ein nervenaufreibendes Horror-Erlebnis mit allerlei blutigen FSK-18-Kills, die wir von einem (ungewöhnlichen) Backwoods-Slasher erwarten.

