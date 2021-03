Horror-Nachschub: 36 neue Schocker bei Netflix und Amazon im Frühling

Der Frühling hält die volle Ladung Horror bereit. Fans gruseliger Unterhaltung können sich auf viele Filme und Serien im Stream bei Netflix, Amazon sowie auf DVD und Blu-ray freuen.

Der Frühling hat begonnen und während wir den Winter voller Horrorfilme hinter uns lassen, blicken wir mit Vorfreude auf die neue Jahreszeit. Denn Genrefans können sich in den kommenden Monaten wieder auf gruselige Neuheiten bei Netflix, Amazon, Sky und Co. freuen.

Während die Kinos aktuell noch geschlossen sind, könnt ihr euch auch in den eigenen 4 Wänden an zahlreichen Horror-Highlights sattsehen.



Die besten neuen Horror-Filme und -Serien, mit denen ihr euch zur Osterzeit gruseln könnt, findet ihr in unserer Übersicht aller Gruselstarts im Stream, TV, Kino sowie Heimkino

Die besten Horrorfilme auf DVD, Blu-ray und als Stream im Frühling 2021

Geschlossene Kinos sollen euch nicht daran hindern, neue Horrorfilme zu entdecken. Denn im Heimkino erwarten euch einige Genre- und Horror-Neuheiten im Frühling auf DVD, Blu-ray und als Kauf-/Leih-Stream:



Trailer zu Psycho Goreman: Blutgetränkter Sci-Fi-Spaß mit Retro-Charme

Trailer zu Willy' Wonderland: Stummer Nicolas Cage metzelt Killer-Puppen ab

Diese Horrorfilme erwarten euch im Stream bei Netflix und Amazon

Dämonen- Splatter-Horror von Lamberto Bava ab 31. März bei Netflix



Dämonen 2 - Splatter-Horror von Lamberto Bava ab 31. März bei Netflix



Sinister 2 - Fortsetzung der Geistergrusels ab 1. April bei Netflix



Oxygen - Sci-Fi-Thriller von Alexandre Aja ab 12. Mai bei Netflix

Army of the Dead - Zack Snyders Zombie-Horror ab 21. Mai bei Netflix

Auch im Stream: Die besten Horrorserien im Frühling auf Netflix, Sky und Co.

Auf Netflix, Amazon und im TV könnt ihr im Frühling neue Horror- und Genrekost entdecken, für die ihr eure Wohnung nicht verlassen müsst. Zombiefans können sich auf die Fortsetzung der überraschend guten 6. Staffel Fear the Walking Dead freuen. Auch Fans nervenaufreibender Thriller kommen im Frühling auf ihre Kosten.

Auf Amazon Prime Video startet die Horrorserie Them, die sich Fans von Jordan Peeles Get Out und Wir sowie dem Netflix-Geheimtipp His House auf jeden Fall vormerken sollten. Hier folgen wir einer schwarzen Familie, die in den 1950er Jahren in eine weiße Nachbarschaft zieht, wo übernatürliche Mächte und feindliche Nachbarn ihr Glück bedrohen.

Hier sind unsere Serien-Tipps für euren gruseligen Frühlings-Binge:

Horror-Serien-Highlight Them: Inoffizieller Nachfolger zu Get Out und Wir?

Horror im Kino: Auf diese Starts hoffen wir im Frühling 2021

Aktuell gibt es noch keinen Termin für die Wiedereröffnung der Kinos in Deutschland. Das sorgt für Ungewissheit bei den Startterminen zahlreicher Kinofilme. Dennoch wollen wir euch die geplanten Horror-Starts für den Frühling nicht vorenthalten.

Horrorfans müssen schon jetzt schon eine bittere Pille schlucken. Das zuvor für den Mai angekündigte Horror-Highlight Saw: Spiral wurde mittlerweile in den Sommer, auf den 15. Juli 2021 verschoben.



Hier ist eine Übersicht der für den Frühling geplanten Kinostarts:



Der stille Horror ist zurück: Schaut den Trailer zu A Quiet Place 2

Horror- und Genre-Fans aus der Nähe von Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Nürnberg oder Stuttgart können sich zusätzlich im Mai 2021 auf die Fantasy Filmfest Nights XL freuen. Dort gibt es unter anderem folgende Genrefilme zu bestaunen:

Podcast für Grusel-Fans: Die besten Horror-Serien auf Netflix

In dieser Podcast-Folge von Streamgestöber gruseln wir uns mit den 13 besten Horrorserien von Netflix. Mittlerweile gibt es massenhaft Gruselware von der Stange bei Netflix. Aber in welche Horrorserie solltet ihr tatsächlich viele Stunden Lebenszeit investieren?

Jenny, Max und Andrea schauen auf eure und ihre eigenen Highlights und empfehlen Grusel, Vampire, Horrorkomödien und alles, was das Herz von Horror-Fans sonst noch begehrt.



Welche Horrorfilme und -Serien habt ihr schon auf eurer Merkliste?