Call My Agent Berlin Staffel 2: Wir erklären die Verwirrung um die neuen Folgen

Ist nach 6 Folgen Call My Agent Berlin schon Schluss? Keinesfalls. Wer schon auf Staffel 2 hofft, sollte erstmal wissen, dass Staffel 1 noch gar nicht zu Ende ist.

Vergangenen Freitag ist Call My Agent Berlin bei Disney+ gestartet. Die Serie, die mit unzähligen deutschen Stars in eine deutsche Schauspielagentur und ihr Personal eintaucht, adaptiert einen internationalen Serienhit, der weltweit schon zehnmal in unterschiedlichen Ländern umgesetzt wurde. Wer nach 6 Folgen Lust auf mehr hat, muss zum Glück nicht lange warten.

Noch 4 weitere Episoden bei Disney+: Staffel 1 von Call My Agent Berlin hat 10 Folgen

Während andere Serien nach sechs Folgen schon wieder vorbei sind, hat Call My Agent Berlin zum Auftakt am 12. September 2025 zunächst Episode 1 bis 6 veröffentlicht und sich den Rest für diese Folgewoche aufgehoben: Am 19. September 2025 kommen Folge 7 bis 10 zu Disney+. Erst dann ist Staffel 1 komplett.

In vier Folgen dürfen sich in der Schauspielagentur Stern also noch einmal die Stars einmal die Klinke in die Hand geben und Agent:innen sich verbiegen, um den Wünschen ihre Klient:innen gerecht zu werden. Wobei Gabor (Lucas Gregorowicz), Sascha (Karin Hanczewski), Konstantin (Michael Klammer) und Hellen (Gabrielle Scharnitzky) sowie ihre Assistent:innen Sophie (Dana Herfurth), Louis (Benny Opoku-Arthur), Janina (Janina Elkin) und Charlene (Taynara Silva Wolf) darüber hinaus privat ganz eigene Probleme haben.

Im Trailer zur vollständigen Staffel Call My Agent Berlin könnt ihr schon Einblicke auf ein paar der noch ausstehenden Stars mit ihren Wünschen und Wehwehchen erleben:

Welche Stars treten in den letzten 4 Folgen von Call My Agent Berlin noch auf?

Nach Moritz Bleibtreu, Katja Riemann, Frederick Lau, Veronica Ferres, Heike Makatsch und Emilia Schüle, sowie kürzeren Auftritten von Iris Berben, Samuel Finzi, Heiner Lauterbach, Christian Ulmen und Jürgen Vogel ist das Star-Potenzial in Staffel 1 noch lange nicht ausgeschöpft. Der Trailer teast bereits Auftritte von Florence Kasumba, Kostja Ullmann, Max von der Groeben, Alicia von Rittberg und Nilam Farooq. Wobei darüber hinaus vorige Cameos noch erweitert werden dürften.

Nach dem Cliffhanger von Folge 6 (Achtung, Spoiler) müssen Folge 7 bis 10 zudem auflösen, wie Gabors Ehefrau und sein Sohn auf seine erwachsene Tochter Sophie reagieren und ob die per Truck durchgebrannten Liebenden Freddy Lau und Emilia Schüle noch einmal zurückkehren. Hat Saschas Beziehung zur Steuerprüferin eine Zukunft und wird Gabor die Agentur nach der Übernahme mit härterer Hand führen? (Spoilerende)



Wird es eine 2. Staffel Call My Agent Berlin geben?

Ob wir Staffel 2 von Call My Agent Berlin erhalten, ist noch nicht sicher. Wie die meisten Streaming-Dienste wartet auch Disney+ wahrscheinlich erst einmal, ob genug Interesse an Staffel 1 vorhanden ist, um die offizielle Verlängerung in Auftrag zu geben.

