Rache-Thriller von Jafar Panahi gewinnt Goldene Palme von Cannes: Das sind die Preisträger des Festivals

Jafar Panahi hat mit seinem Rache-Thriller It Was Just an Accident die Goldene Palme der Filmfestspiele von Cannes gewonnen und damit ein Stück Filmgeschichte geschrieben. Hier sind alle Gewinnerfilme des Festivals von 2025.

Die Goldene Palme von Cannes 2025 geht an den iranischen Filmemacher Jafar Panahi für seinen Thriller It Was Just an Accident. Darin erzählt er von einem ehemals Inhaftierten, der glaubt, den Folterknecht aus seinem Gefängnis wieder erkannt zu haben. Prompt entführt er den Mann und plant dessen Hinrichtung.

Mit der Goldenen Palme gelingt Jafar Panahi, was nur drei Regisseure vor ihm schafften

Mit der Goldenen Palme von Cannes reiht sich Jafar Panahi in einen exklusiven Club von Filmemachenden ein. Denn er ist erst der vierte Regisseur, der alle regulären Hauptpreise der drei großen europäischen Filmfestivals gewonnen hat: den Goldenen Bären von Berlin, den Goldenen Löwen von Venedig und jetzt die Goldene Palme. Vor ihm gelang das nur Michelangelo Antonioni, Henri-Georges Clouzot und Robert Altman.

Vergangenes Jahr ging die Goldene Palme an Sean Bakers Tragikomödie Anora, der später auch den Oscar für den Besten Film gewannt.



Jury-Preis für den deutschen Film In die Sonne schauen

Zu den weiteren prämierten Filmen aus dem Wettbewerb von Cannes 2025 gehört der deutsche Beitrag In die Sonne schauen von Mascha Schilinski, der mit dem Jury-Preis ausgezeichnet wurde. In die Sonne schauen erzählt von vier Mädchen aus unterschiedlichen Jahrzehnten, die im selben Haus aufwachsen.

Bei den Schauspielenden wurden Wagner Moura für den Tatsachenthriller The Secret Agent und Nadia Melliti für das Coming-of-Age-Drama Die jüngste Tochter ausgezeichnet.

Alle Preise des Wettbewerbs der 78. Internationalen Filmfestspiele von Cannes

Goldene Palme: It Was Just an Accident von Jafar Panahi

Grand Prix: Sentimental Value von Joachim Trier

Jury-Preis: Sirat von Oliver Laxe und In die Sonne schauen von Mascha Schilinski

Preis für die Regie: Kleber Mendonça Filho für The Secret Agent

Preis für die Darstellerin: Nadia Melliti aus Die jüngste Tochter

Preis für den Darsteller: Wagner Moura für The Secret Agent

Preis für das Drehbuch: Jean-Pierre und Luc Dardenne für Young Mothers

Spezialpreis: Bi Gan für Resurrection

Juliette Binoche als Jury-Präsidentin, Bester Erstlingsfilm und die Ehrenpalme für das Lebenswerk

Die 78. internationalen Filmfestspiele von Cannes fanden zwischen dem 13. und 24. Mai 2025 in der französischen Küstenstadt statt. Über die Vergabe der Preise im internationalen Wettbewerb entscheidet jedes Jahr eine Jury mit Mitgliedern aus aller Welt. 2025 bestand sie aus:

Der Preis für den besten Erstlingsfilm, die Caméra d'Or, ging an The President's Cake von Hasan Hadi, der in der Directors' Fortnight, einer unabhängigen Sektion des Festivals, Premiere gefeiert hat.

Überdies vergibt das Festival jedes Jahr einen Preis für das Lebenswerk. Bei der Eröffnungsveranstaltung des Festivals wurde die Ehrenpalme an den Schauspieler Robert De Niro überreicht.