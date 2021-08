Captain America 4 offiziell mit neuem Star bestätigt: Das MCU lässt den besten Endgame-Abschluss unangetastet

Der neue Captain America 4-Star hat offiziell einen Vertrag unterschrieben. Nach Chris Evans übernimmt Anthony Mackie die Rolle und der perfekte Endgame-Abschluss bleibt uns vorerst erhalten.

Im Marvel Cinematic Universe (MCU) steht die aktuelle Phase 4 stark unter dem Motto der Vermächtnisse und Übergaben, um bekannten Held:innen teilweise neue Identitäten zu verleihen. Die MCU-Serie The Falcon and The Winter Soldier zeigte bei Disney+ über 6 Folgen zum Beispiel, wie Anthony Mackie als Sam Wilson in die Rolle von Captain America wächst.

Bereits im April dieses Jahres wurde dann die Arbeit an einem vierten Captain America-Film verkündet. Jetzt hat das Marvel-Projekt nochmal Fahrt aufgenommen, denn Mackie ist offiziell als neuer Captain America an Bord.

Marvel lässt den besten Avengers 4-Abschluss mit neuem Captain America unberührt

Wie unter anderem Deadline berichtet, hat Anthony Mackie jetzt den Vertrag für die Hauptrolle im angekündigten Captain America 4 unterschrieben. Die The Falcon and the Winter Soldier-Schöpfer und -Autoren Malcolm Spellman und Dalan Musson werden das Drehbuch zum Film schreiben.

Dadurch könnte sich der Film wieder stark an der MCU-Serie orientieren oder Themen bzw. Ansätze daraus aufgreifen. Zur Handlung von Captain America 4 ist aber noch gar nichts bekannt.



Durch den neuen Charakter im Captain America-Anzug bleibt außerdem der schönste Avengers 4: Endgame-Abschluss zum Glück weiterhin unangetastet. Im Finale des Films erfüllt sich Steve Rogers seinen wohl größten Traum und lebt durch eine Zeitreise glücklich mit Peggy vereint in der Vergangenheit, bevor er als erfüllter, älterer Mann in die Gegenwart zurückkehrt.

Zwischenzeitlich kursierte vor einigen Monaten das Gerücht über eine Rückkehr von Chris Evans als Captain America im MCU. Marvel-Chef Kevin Feige versicherte aber kurz darauf, dass es dazu auf keinen Fall kommen würde. Durch die endgültige Besetzung von Anthony Mackie in Captain America 4 bleibt dieses Versprechen bestehen – und das MCU ergründet einen bekannten Charakter weiter auf spannende Weise neu.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

