Chilling Adventures of Sabrina Staffel 4: Wann und wie geht es bei Netflix weiter?

Wie und wann geht es mit der 4. Staffel der Teenie-Horrorserie Chilling Adventures of Sabrina für Sabrina, Harvey und Co. auf Netflix weiter? Hier erfahrt ihr es.

Unsere Lieblings-Hexe Sabrina Spellman ist zurück auf Netflix und muss in der 3. Staffel von Chilling Adventures of Sabrina ihren Schwarm Nick aus der Hölle befreien, während eine Gruppe von heidnischen Hexen einen der Alten Götter beschwören wollen. Erneut vermischt die Serie gekonnt Teenie-Drama mit düsterem Horror von apokalyptischem Ausmaß.

Wenn ihr nach den höllisch guten 8 Episoden von Staffel 3 bereits nach einer Fortsetzung schreit, haben wir für euch gute Neuigkeiten. Denn Chilling Adventures of Sabrina wird mit einer 4. Staffel bzw. Teil 4 fortgesetzt. Aber wann ist es endlich so weit?



Achtung, Spoiler zum Finale der 3. Staffel!

Wann kommt die 4. Staffel von Chilling Adventures of Sabrina auf Netflix?

Sabrina-Fans müssen sich keine Sorgen um Nachschub der düsteren Hexen-Abenteuer machen. Netflix verlängerte schon im Dezember 2018 Chilling Adventures of Sabrina um zwei weitere Staffeln, die unter den Titeln Teil 3 und Teil 4 veröffentlicht werden und zusammen 16 Episoden umfassen.

Die Dreharbeiten zur 4. Staffel sollen bis Februar 2020 andauern. Die 4. Staffel startet daher voraussichtlich im Sommer oder Herbst 2020 auf Netflix. Chilling Adventures of Sabrina Teil 4 wird erneut insgesamt 8 Folgen umfassen.

Eldritch Terrors: So geht es in Chilling Adventures of Sabrina Staffel 4 weiter

Nicht weniger als die Apokalypse erwartete Sabrina (Kiernan Shipka) im Finale der 3. Staffel, die sie durch eine gewagte Zeitreise rückgängig machen konnte. Jedoch kreierte Sabrina durch ihren Eingriff in die Zeit ein Paradoxon. In der Gegenwart existieren nun 2 Sabrinas. Eine, die das Leben als Teenager in Greendale weiterführt und eine, die nun als Königin die Hölle regiert.

Ambrose (Chance Perdomo) warnt seine Cousine, dass ihr Eingriff in das Raum-Zeit-Kontinuum nicht ohne Folgen bleiben wird. Und tatsächlich ist eine überaus bösartige Macht auf dem Weg nach Greendale, wie Mambo Marie Tante Zelda (Miranda Otto) versichert. Um was es sich genau handelt, lässt die Serie offen. Es sieht alles danach aus, als würden die häufig erwähnten Eldritch Terrors in Staffel 4 auftauchen.

Faustus Blackwood (Richard Coyle) opferte im Finale sein mysteriöses Ei den sogenannten Eldritch Terrors (im Deutschen: das schauerliche Grauen) und beschwor dadurch eine neue Gefahr für Raum und Zeit, das Ende aller Dinge.

Denn bei den Eldritch Terrors handelt es sich um eine Schöpfung aus den Werken von H.P. Lovecrafts. Die 4. Staffel von Sabrina könnte nun den Mythos von Lovecraft mit neuen kosmischen Horrorwesen erforschen.



Eine weitere Bedrohung stellen die Hexen jagenden Engel dar, die wir zuletzt in Staffel 2 sahen. Denn in der von Sabrina abgewandten Apokalypse überfielen die Engel die Hölle. Ob Sabrina Morningstar mächtig genug ist, um einen Angriff aus dem Himmel abzuwehren? Glücklicherweise hat sie mit Sabrina Spellman eine ebenso starke Verbündete.

Was erwartet ihr von der 4. Staffel von Chilling Adventures of Sabrina bei Netflix?