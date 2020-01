Neu bei Netflix im Februar: Massenhaft Filme und Serien

Netflix hat seine neuen Serie und Filme für Februar 2020 bekanntgeben. Hier seht ihr alle Neuzugänge für den kommenden Monat in der Übersicht.

Im Februar 2020 kehrt einer der wenigen jungen Netflix-Klassiker zurück. Lana Candor schreibt in der Fortsetzung zu To All the Boys I've Loved Before wieder Briefe. Außerdem können wir uns auf die 2. Staffel des Narcos-Spin-offs Narcos: Mexico mit Star Wars-Star Diego Luna freuen.

Neue Filme auf Netflix im Februar 2020

Am 1. Februar 2020 kommen die ersten 7 Ghibli-Filme:





Neue Serien auf Netflix im Februar 2020

13. Februar 2020 Narcos: Mexico, Staffel 2



14. Februar 2020 Die Telefonistinnen, Staffel 5

14. Februar 2020 Taj Mahal 1989

21. Februar 2020 Gentefied



21. Februar 2020 Spectros



21. Februar 2020 Eine Frau räumt auf



24. Februar 2020 The Expanding Universe of Ashley Garcia



26. Februar 2020 I Am Not Okay With This



27. Februar 2020 Altered Carbon - Das Unsterblichkeitsprogramm: Staffel 2

27. Februar 2020 Followers - Dramaserie aus Japan

28. Februar 2020 Unaufhaltsam - Comedy aus Mexiko

28. Februar 2020 Queen Sono - Agentenserie aus Südafrika



29. Februar 2020 The Break: Staffel 2







