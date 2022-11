Deadpool 3 bringt X-Men und Chris Evans (!) zu Marvel zurück: Was ist an dem Gerücht dran?

Laut einem Insider-Bericht holt Deadpool 3 einige weitere X-Men und Chris Evans ins MCU. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Oder?

Die Deadpool-Filme sind dafür bekannt, mit allerlei Referenzen an andere Franchises und Marvel-Helden um sich zu werfen. Jetzt will ein Insider erfahren haben, dass Deadpool 3 nicht nur diverse X-Men, sondern auch Captain America-Darsteller Chris Evans ins Marvel Cinematic Universe zurückbringen soll. Aber stimmt das?

Deadpool trifft auf Chris Evans und weitere X-Men: Kein absurdes Marvel-Gerücht

Das Gerücht stammt aus den Händen von Daniel Richtman, der als einer der bekanntesten Insider-Reporter Hollywoods gilt. Er liegt mit seinen Voraussagen nicht immer richtig, sie haben sich allerdings genauso oft als wahr herausgestellt.

© 20th Century Studios Chris Evans in Fantastic Four

Wie Comicbook zitiert, soll Deadpool in Teil 3 diverse Superhelden-Filme aus unbekannten Gründen aufsuchen. Dabei trifft er angeblich nicht nur auf weitere Figuren des X-Men-Universums, sondern auch auf die Fantastic Four des Jahres 2005. Es wäre also durchaus möglich, dass in einer solchen Szene Evans noch einmal als Human Torch das MCU betritt.

Ein X-Men steht schon fest: Wolverine verrät wahren Grund für Deadpool 3-Rückkehr

Es gibt keine offizielle Bestätigung des Gerüchts, aber unwahrscheinlich scheint es nicht. Immerhin traten auch in den Vorgängern bereits X-Men auf, und Superhelden-Franchises wie Green Lantern bekamen mit diversen Anspielungen ihr Fett weg. Es steht aber nicht zu erwarten, dass Darsteller wie Evans oder X-Men-Professor James McAvoy Rollen jenseits eines kurzen Cameos übernehmen werden.

Wann kommt Deadpool 3 ins Kino?

Bis Marvel-Fans Gewissheit haben, wird es noch etwas dauern. Deadpool 3 soll erst am 6. November 2024 ins Kino kommen. Viel Zeit, um Evans zu einer Rückkehr zu überreden.

