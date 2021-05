Chris Hemsworth feiert 10 Jahre Thor mit herrlichem Bild: Er sah vor Marvel aus wie ein Boyband-Mitglied

Die Dreharbeiten von Thor 4 laufen direkt ins Jubiläum des ersten Marvel-Films der Reihe rein. Chris Hemsworth feiert mit einem Bild aus einer anderen, wilden Zeit.

So hab ich das nicht in Erinnerung, aber scheinbar trug vor 10 Jahren jeder Mann, der konnte, blondierte Dauerwellen, die aussahen wie ungekochte Nudeln, rote Seidenhemden mit goldenen Kragen und Mäntel mit übertrieben großen Revers. Chris Hemsworth beamed uns zurück in ein verrücktes Jahr, das da heißt "2011".

Marvel-Jubiläum Chris Hemsworths Thor wird 10 Jahre alt

Der heutige Superstar, weit über die Grenzen des MCU hinaus bekannt, feiert bei Instagram das 10-jährige Jubiläum von Thor, aber das Bild könnte auch viel älter sein. Die Welt stand vor einer Weggabelung des guten Geschmacks und Tom Hiddleston (Loki) und Chris Hemsworth nahmen die richtige Abzweigung. Sie legten, danke lieber Donnergott, den 2000er-Boygroup-Stil ab.

Am 28. April 2011 Frühling kam Thor in die Kinos und damit der erste MCU-Film von Chris Hemsworth. Der Australier orientierte sich zu Beginn des Jahrzehnts noch in Hollywood, da hatte er schon zwei Rollen in großen Franchises in der Tasche: Star Trek und Marvel.

In diesem Jahr feiern wir das 10-jährige Jubiläum von Thor, als zwei unbekannte Typen die Schlüssel zum Königreich überreicht bekamen. Es war ein wilder Ritt und wir sind offensichtlich keinen Tag gealtert.

Thor 4 soll Chris Hemsworths Meisterstück im MCU werden

Hemsworth hat sich zum Motor des MCU gemausert und Thor mit Körperlichkeit, Komik, Wandlungsfähigkeit und später auch großer Zugänglichkeit zu einer zentralen Figur entwickelt. In 8 MCU-Filmen war er seit 2011 dabei, Thor 4, der gerade gedreht wird, wird sein 9. Marvel-Streich. Regisseur Taika Waititi kündigte kürzlich an, aus Thor 4 den besten MCU-Film überhaupt zu machen, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich.

