Christian Bale weiß ganz genau, welche Star Wars-Rolle er spielen will

Zuletzt war Christian Bale im Marvel Cinematic Universe unterwegs. Nun bringt der Schauspieler seine Begeisterung für Star Wars und eine ganz bestimmte Rolle zum Ausdruck.

Christian Bale ist einer der größten Schauspieler in Hollywood. Im Lauf seiner Karriere hat er schon in mehreren Franchises einen Zwischenstopp eingelegt. Als Batman mischte er Gotham City auf. Als Gorr der Götterschlächter versetzte er das Marvel Cinematic Universe in Angst und Schrecken. Doch was ist eigentlich mit Star Wars?



Vor vier Jahren verriet Bale, dass er tatsächlich für die Rolle von Woody Harrelson in Solo: A Star Wars Story im Gespräch war. Schlussendlich hat er das Angebot jedoch abgelehnt. Dennoch hätte er nichts dagegen, in einem zukünftigen Projekt der Sternensaga mitzuspielen. Gegenüber dem Hollywood Reporter verrät er seine Traumrolle.

Star Wars-Traumrolle: Christian Bale will legendären Stormtrooper spielen

Bale ist ein großer Fan von Krieg der Sterne und hat sich besonders in eine Figur verliebt: den Stormtrooper, der sich den Kopf anstößt. Der Filmfehler, der im Schnitt offenbar niemandem aufgefallen ist, genießt Kultstatus bei den Fans.

Alles, was ich jemals in einem Star Wars-Film wollte, war, in einem Star Wars-Outfit zu sein und mir den Kopf an einer Tür zu stoßen, wenn ich durch sie hindurchgehe. Die echten Nerds, die Star Wars viel zu oft gesehen haben, wissen bestens Bescheid über diese Szene [...]. Ich wollte dieser Typ sein.

Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser spezielle Stormtrooper einen eigenen Film oder eine eigene Serie erhält, ist gering. Doch spätestens nach Daniel Craigs Stormtrooper-Cameo in Star Wars 7: Das Erwachen der Macht sollte alles möglich sein. Bale hätte aber nichts dagegen, auch eine größere Star Wars-Rolle zu übernehmen.

Sollte ich jemals das Glück haben, mehr als [so eine kleine Rolle zu spielen] – das wäre eine große Freude. Ich habe immer noch die Spielzeugfiguren aus meiner Kindheit. Außerdem kenne ich [Lucasfilm-Präsidentin] Kathleen Kennedy sehr gut, weil sie damals mit [Steven] Spielberg gearbeitet hat, als ich Das Reich der Sonne gedreht habe. Und jetzt leitet sie das Star Wars-Universum.

Wir dürfen gespannt sein, ob wir Bale jemals in der weit entfernten Galaxis sehen werden. Vielleicht stehen die Chancen gar nicht so schlecht: Der nächste Star Wars-Film wird von Taika Waititi inszeniert, der es geschafft hat, Bale mit Thor 4: Love and Thunder ins MCU zu locken.

