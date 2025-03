Christopher Nolan hat in Oppenheimer seine Tochter in die Luft gesprengt: "Es war wundervoll"

Christopher Nolans Tochter hat in seinem Blockbuster Oppenheimer mitgespielt. Die Szene an sich ist schockierend, ihr Vater fand ihre Leistung allerdings großartig.

Christopher Nolan hat zwar schon die bekanntesten Hollywood-Stars überhaupt durch die Gegend gescheucht, verlässt sich im Zweifelsfall aber auf die Familie. So ließe es sich etwa erklären, dass seine Tochter Flora Nolan in Oppenheimer zu sehen ist. Ganz offenbar in einer ziemlich verstörenden Szene, die ihr Vater im Nachhinein feiert.

Christopher Nolan wollte mit Oppenheimer-Szene eigene Ängste zeigen

Gegenüber dem Telegraph erklärte Nolan, seine Tochter sei im Film in einer Traumsequenz zu sehen. Dort sieht Atombomben-Pionier Oppenheimer (Cillian Murphy) sie sterben, als eine gewaltige Explosion ihr laut dem Regisseur das Fleisch vom Gesicht zieht. Er erklärte:

Es war wundervoll, dass sie [mit der Idee] einfach mitgegangen ist. Eine so zerstörerische Kraft [wie eine Atombombe] wird auch diejenigen zerstören, die dir am nächsten stehen. Das wollte ich mit dieser Szene wohl auf die stärkstmögliche Art ausdrücken.

Wo streamt Oppenheimer?

Wenn ihr euch von der Szene selbst überzeugen wollt, braucht ihr nur ein Amazon Prime-Abo. Hier streamt Nolans Blockbuster aktuell in der Flat. Der Meisterregisseur arbeitet gerade schon an seinem nächsten Film. The Odyssey, der auf dem berühmten Roman von Homer basiert, soll am 16. Juli 2026 im Kino starten. Mit dabei sind Stars wie Matt Damon, Tom Holland und Zendaya.

