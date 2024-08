Cobra Kai Staffel 6 verrät es schon: Die Netflix-Macher arbeiten an Spin-off über die ikonischste Figur des Karate-Franchise

Die letzte Cobra Kai-Staffel ist bei Netflix gestartet. Über Teil 3 von Staffel 6 hinaus schmieden die Serienschöpfer bereits Pläne. Es geht um einen Ableger zur wohl berühmtesten Karate Kid-Figur.

Fünf Folgen der 6. Staffel hat Cobra Kai bei Netflix veröffentlicht, zehn weitere Episoden kommen noch, um ein letztes großes Turnier, das Sekai Taikai, zu veranstalten. Danach ist die Hit-Serie zu Ende. Das Karate Kid-Franchise soll allerdings weiterleben, wie die Serienschöpfer Hayden Schlossberg, Josh Heald und Jon Hurwitz nun verrieten.



Netflix-Hit Cobra Kai bereitet in Staffel 6 neue Karate Kid-Serie vor – zu Mr. Miyagi

Während die Cobra Kai-Serie die Original-Stars Ralph Macchio und William Zabka als Daniel LaRusso und Johnny Lawrence nach mehreren Jahrzehnten zurückbrachte, gibt es einen Darsteller, der nach seinem Tod im Jahr 2005 nur in der Erinnerung weiterleben konnte. Als Herzstück für die Karate-Lehren dient aber auch nach 6 Staffeln immer noch Mr. Miyagi (Pat Morita).

Columbia Pictures Mr. Miyagi (Pat Morita) in Karate Kid

Dem verstorbenen Lehrmeister zu Ehren nannte Daniel sein Dojo Miyagi-Do. Staffel 6 wagte zuletzt einen Vorstoß in die Vergangenheit des verehrten Mentors, als sein alter Schüler eine Kiste mit Hinweisen auf Mr. Miyagis Zeit vor seiner Berufung zum Karate-Lehrer unterm Dielenboden fand. Daran planen die Serienschöpfer offenbar mit einer Prequel-Serie anzuknüpfen, wenn man Hayden Schlossbergs Aussagen im THR -Interview Glauben schenkt:

Wir haben mit Robert Mark Kamen, dem Original-Drehbuchautor von Karate Kid, [...] über Mr. Miyagis Hintergrundgeschichte gesprochen, was uns mit Staffel 6 geholfen hat. Jetzt, wo wir mit Cobra Kai fertig sind, können wir tatsächlich anfangen, tiefer darin vorzudringen. [...] Hoffentlich können wir bald aufregende Dinge verkünden ...

Konkret nach einer Karate Kid-Serie zu Miyagis Vorgeschichte gefragt, führt Cobra Kais Showrunner aus:

Unser Fokus lag bisher darauf, Cobra Kai fertigzubringen. Wenn das Ende da ist, werden wir sehen, wohin der Spin-off-Pfad uns führt. Aber [das Miyagi-Prequel] ist definitiv etwas, was wir tun wollen.

Das Karate-Kid-Franchise umfasst aktuell 5 Filme, 2 Serien und einen weiteren geplanten Kinofilm. Es hört sich ganz so an, als würde bald noch eine weitere Serie dazukommen. Ob die potenzielle Miyagi-Geschichte dann ebenfalls bei Netflix entsteht, ist unklar. In so einer frühen Planungsphase lässt sich auch über ein Startdatum nur spekulieren. Vor 2026 rechnen wir jedenfalls nicht mit einer Veröffentlichung.



