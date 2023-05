Dahmer Staffel 2 bei Netflix erzählt gleich von 2 Killern, wie der erste Teaser verrät

Lange Zeit war unklar, um welche real existierende Person sich die 2. Staffel der Netflix-Serie Dahmer dreht. Nun hat der Streaming-Dienst die wahren Hintergründe der neuen Folgen enthüllt.

Letztes Jahr veröffentlichte Netflix die Serie Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer. Wie es der Titel verrät, drehten sich die einzelnen Episoden um den Serienkiller Jeffrey Dahmer, dem 16 Morde nachgewiesen werden konnten. Die Serie avancierte zu einem der größten Netflix-Hits der vergangenen Jahre.



Da die Geschichte von Dahmer auserzählt ist, stützen sich die neuen Monster-Folgen auf einen anderen Fall. Dieses Mal geht es um Lyle und Erik Menendez, zwei Brüder, die 1989 ihre Eltern ermordet haben. Aus einem Monster wird somit der Plural im Titel des anthologischen Formats: Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story.

Fortsetzung von Netflix-Hit: Nach Dahmer kommen die Menendez-Brüder

Wie der Cast der Dahmer-Nachfolgeserie aussieht, ist aktuell noch nicht bekannt. Am Ende des Teasers wird dafür der Startzeitraum für Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story angedeutet. 2024 werden die Folgen bei Netflix veröffentlicht.

Der Teaser zu Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story:

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story - Announcement Teaser (English) HD

Ergänzend zu Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story erscheint bei Netflix nächstes Jahr eine Dokumentation, die sich mit dem Fall der Menendez-Brüder beschäftigt und die Ereignisse aus weiteren Perspektiven beleuchtet. Macht euch auf ein spannendes und vermutlich ziemlich schockierendes True-Crime-Doppel gefasst machen.

