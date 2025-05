Damit hat niemand gerechnet: Einer der besten Filme der 2010er Jahre wird fortgesetzt

Über eine Dekade nach seinem Kinostart wird das Gangster-Meisterwerk Spring Breakers mit Teil 2 fortgesetzt. Von den vertrauten Gesichtern des Originals kehrt jedoch kein einziges zurück.

Mit Spring Breakers hat Harmony Korine einen pulsierenden Albtraum in Neonlichtern geschaffen, der bis heute seinesgleichen sucht. Als wir uns in der Moviepilot-Redaktion zusammengesetzt haben, um die besten Filme der 2010er Jahre zu küren, gab es keine Frage: Spring Breakers ist einer der besten Filme jener Dekade.

Womit wir damals allerdings nicht gerechnet haben, ist, dass wir jemals eine Fortsetzung erhalten werden. Nicht zuletzt ist der Versuch, die Geschichte auszubauen, schon mehrmals gescheitert – sowohl in Film- als auch in Serienform. Jetzt passiert es trotzdem. Spring Breakers: Salvation Mountain befindet sich in Arbeit.

Spring Breakers 2 kommt 13 Jahre nach dem Original

Wie das Branchenmagazin Variety exklusiv erfahren hat, stellt uns die Fortsetzung einen komplett neuen Cast vor. An die Stelle von Selena Gomez, Vanessa Hudgens, Ashley Benson und Rachel Korine treten folgende Namen:

Die vier Schauspielerinnen werden eine neue Spring Breakers-Generation verkörpern, für die sich ein ausgelassener Party-Urlaub in einen Crime-Thriller verwandelt. Ob es auch einen Ersatz für James Francos Gangster-Alien gibt, ist bisher nicht bekannt.

Darüber hinaus erwartet uns eine große Veränderung hinter den Kulissen: Harmony Korine kehrt nicht als Regisseur und Drehbuchautor zurück. Stattdessen übernimmt Matthew Bright die Inszenierung des Films. Bekannt ist er für Filme wie Freeway und Ted Bundy. Der 2002 erschienene Tiptoes markiert seine bis dato letzte Regiearbeit.

So kurios diese verspätete Fortsetzung auch sein mag: Das Produktionsstudio hinter Spring Breakers hat bereits zweimal versucht, an den Erfolg anzuschließen. Korines Original konnte mit einem Budget von nur fünf Millionen US-Dollar fast 32 Millionen einspielen, was für einen dermaßen radikalen Indie-Film bemerkenswert ist.

Mit Spring Breakers: The Second Coming wurde 2014 eine Fortsetzung unter der Regie von Musikvideo-Regisseur Jonas Åkerlund (Spun) angekündigt. Irvine Welsh (Trainspotting) sollte das Drehbuch schreiben. Drei Jahre später wurde das Projekt für eine Serie aufgegeben, die schlussendlich niemals in Produktion gegangen ist.

Wann startet Spring Breakers: Salvation Mountain im Kino?

Spring Breakers: Salvation Mountain wird aktuell von der Produktionsfirma Capture bei den Internationalen Filmfestspielen von Cannes anwesenden Interessent:innen vorgestellt. Wir gehen davon aus, dass der Film frühestens 2026 seine Premiere feiert.