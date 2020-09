Dank John Wick-Erfolg: Keanu Reeves ist wieder "exzellent" in Bill & Ted 3

Vor Matrix 4 bringt John Wick-Star Keanu Reeves ein weiteres Kult-Franchise zurück. Bill & Ted Faces the Music ist genau die Wohlfühl-Sci-Fi-Comedy, die wir jetzt brauchen.

Seit dem Erfolg des John Wick-Franchise kennt der Hype um Keanu Reeves keine Grenzen. Seine Karriere erlebte einen zweiten Frühling und manifestierte ihn als Mega-Actionstar. Bevor mit Matrix 4 einer seiner größten Erfolge fortgesetzt wird, feiert ein weiterer Keanu-Kult ab dieser Woche seine Rückkehr.

Für Bill & Ted Face the Music streift Keanu sein raubeiniges John Wick-Gewand ab und bringt uns mit seinem Comedy-Talent nichts weniger als den Weltfrieden. Bill & Ted 3 läuft am 25. September 2020 als exklusives Event in den Kinos und feiert zeitgleich seine Premiere als Stream.

Fantastischer Klamauk mit Keanu Reeves: Wer sind Bill & Ted?

Um euch kurz auf den aktuellen Stand zu bringen: In Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit aus dem Jahr 1989 reisen die zwei grenzdebilen Jugendlichen Bill (Alex Winter) und Ted (Keanu Reeves) durch die Zeit, um ein Geschichtsreferat bestehen zu können. Denn nur dann ist ihre Zukunft als Retter der Menschheit durch einen epischen Song gesichert.

Schaut den Trailer zu Bill & Ted Face the Music

Bill & Ted Face the Music - Trailer (Deutsche UT) HD

Es folgte mit Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft noch eine Fortsetzung samt Roboter-Doppelgängern und Todesbegegnung sowie die Animationsserie Bill & Ted's Excellent Adventures.

Fast 30 Jahre nach ihrem letzten Zeitreiseabenteuer sind die zwei liebenswerten Musiker wieder zurück. Die Midlife Crisis steht bevor und der ikonische Song, der den Weltfrieden bringen sollte, wurde nie fertiggestellt. Als Zeit und Raum zu zerfallen beginnen, müssen sie ihr Meisterwerk endlich vollenden.

Hier könnt die Bill & Ted-Filme streamen:

Teil 1 : Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit gibt es bei Amazon Prime Video im Abo * zu streamen.

: Bill & Ted's verrückte Reise durch die Zeit gibt es * zu streamen. Teil 2: Bill & Ted's verrückte Reise in die Zukunft gibt es leider nicht im Abo. Ihr könnt ihn aber bei iTunes oder Amazon Video leihen und kaufen *.

Bill & Ted 3: Ein Herzensprojekt für Alex Winters und Keanu Reeves

In einer Zeit, in der Hollywood Franchise-Fortsetzungen und Reboots im Akkord ausspuckt, wirkt Bill & Ted 3 als absolutes Herzensprojekt, nach dem keiner wirklich geschrien hat, fast schon anachronistisch. Die Original-Filme waren nie der große Kassenschlager, festigten über 3 Jahrzehnte aber ihren Ruf als Kultfilme.

© Kinostar Bill & Ted Face the Music

Über 10 Jahre werkelten die Stars Winters und Reeves sowie die Autoren der Originale an einer Sequel-Idee. Erst durch Keanu Reeves' John Wick-Erfolg wurde das Interesse an Bill & Ted 3 erstmals greifbar. Dennoch durchlebte das Projekt noch einige Jahre eine wilde Produktionsgeschichte.

Aber das Warten hat sich gelohnt. Das zeigt sich auch im Endprodukt: In jeder Einstellung des Films ist zu spüren, dass Alex Winter und Keanu Reeves (und auch William Sadler) mit größtem Respekt und Liebe für ihre Figuren zurückgekehrt sind.

Keanu Reeves in Comedy-Höchstform: Lohnt sich Bill & Ted 3?

Über 30 Jahre rätselten Fans, ob Bill und Ted tatsächlich dazu bestimmt sind, einen Song zu schreiben, der den Weltfrieden bringt. Teil 3 will nun genau das beantworten. Dabei ist Bill & Ted 3 sicherlich kein Meisterwerk und nicht ohne Fehler. Aber mit viel Herz und Humor ist der Film 90 Minuten Eskapismus, der genau zur richtigen Zeit kommt.

Bill & Ted 3 ist quasi Fortsetzung und Reboot in einem. Während die beiden Recken mit ihrer Telefonzelle durch die Zeit reisen, um den legendären Song von ihren zukünftigen Ichs zu mopsen, erleben ihre Töchter Thea und Billie parallel ein eigenes Zeitreise-Abenteuer, dass im Prinzip nochmal den ersten Film wieder aufleben lässt.

© Kinostar Bill & Ted Face the Music

In Bill & Teds Storyline dürfen Alex Winter und Keanu Reeves vollkommen wahnsinnige Alternativ-Versionen ihrer Figuren spielen und dabei ihrem Comedy-Talent freien Lauf lassen. Vor allem Fans von Reeves' grimmigen John Wick dürften einen wahren Schock erleiden, wenn er so herrlich dumpf und dämlich wie schon 1989 spielt.

Der Reboot-Part mit ihren Töchtern macht aber nicht weniger Spaß. Hier brillieren die Netflix-Stars Samara Weaving (The Babysitter) und Brigette Lundy-Paine (Atypical) als Quasi-Doppelgängerinnen ihrer Film-Väter, die durch die Zeit reisen, um die größten Musiker der Geschichte zusammenzutrommeln. Mein persönliches Highlight (zumindest im O-Ton) ist hierbei Wolfgang Amadeus Mozart (verkörpert vom deutschen Schauspieler Daniel Dorr), der ständig deutsche Phrasen im Hintergrund schreit.

Bill & Ted 3 hat keinen einzigen zynischen Gedanken in seiner DNA und liefert einfach nur wohlige Unterhaltung, die das Original ehrt und uns ins düsteren Zeiten, in denen Gesellschaften zutiefst gespalten sind, eine Welt zeigt, in der Frieden zum Greifen nah ist, wenn wir doch alle nur ein bisschen "exzellenter zueinander" wären.

Bill & Ted 3 läuft am 25. September als eintägiges Event in den Kinos. Zeitgleich startet der Film als Premium-VOD bei allen gängigen VOD-Anbietern. Auf DVD und Blu-ray erscheint der Film am 12. November 2020.

