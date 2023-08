Danke, Barbie: Der skurrilste Jurassic Park-Ersatz wird Realität und bringt eine Kindheits-Ikone zurück

Barbie hat die Tür für weitere Verfilmungen von Mattel-Spielzeug weit aufgestoßen. Eine klingt wie der skurrilste Jurassic Park-Film aller Zeiten.

Nach Barbie kommt Jurassic Park in lila: Barney hat zwei ungewöhnliche Vorbilder

Barbie war erst der Anfang. Produzent und Spielzeugriese Mattel plant gegenwärtig nicht weniger als 45 Filme auf Basis der eigenen Produkte. Dazu gehört auch Barney , der freundliche lila Dinosaurier, der ab 1996 auch im deutschen TV zu sehen war. Die kommende Adaption

Auf dem Barney-Produzentenstuhl soll Horror-Experte Daniel Kaluuya (Get Out) sitzen. Über die Story ist noch nichts bekannt, jüngeren Berichten zufolge handelt sich aber um eine "surreale" Story nach Vorbild der Produktionsfirma A24 (Everything Everywhere All at Once), wie Variety berichtete. Mattel-Chefin Robbie Brenner verriet (ebenfalls via Variety ):

Ich weiß nicht, ob es ein düsterer Film wird. Aber er wird einzigartig. Ein bisschen wie Being John Malkovich oder Adaption. [...] Er richtet sich an Erwachsene und ist ein bisschen schräg.

Wann soll der Barney-Film in die Kinos kommen?

Einen Kinostart hat der geplante Barney-Film noch nicht. Bei gegenwärtigem Stand der Produktion rechnen wir mit einem Start im Jahr 2026. Bis dahin können sich alle Fans fragen, wie sich ein lila Dinosaurier mit zwei Spike Jonze-Filmen verbinden lässt.

