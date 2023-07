Größer als das MCU: Gewaltiges Fantasy- und Sci-Fi-Universum mit 45 Filmen in Planung und die Vorlagen kennt ihr garantiert aus eurer Kindheit

Barbie-Produzent Mattel will MCU und DC mit einem gewaltigen Ansturm an Spielzeugfilmen attackieren. Die Vorlagen der Sci-Fi- und Fantasy-Kracher kennt seit Jahrzehnten fast jedes Kind.

Jede Menge Plastikspielzeug sägt am Thron von Marvel und DC. Spielzeugproduzent Mattel will seine weltbekannten Franchises en masse ins Kino bringen, wie jetzt ein Bericht des New Yorker enthüllt. Auf den Sommer-Blockbuster Barbie sollen demnach 45 weitere Filme folgen, die unter anderem im Sci-Fi- und Fantasy-Genre angesiedelt sind. Geplant ist etwa eine Verfilmung des Kartenspiels UNO (!).

Welche Filme plant der Marvel- und DC-Konkurrent Mattel?

Wie der Artikel des New Yorker berichtet, wurden lediglich 13 der 45 geplanten Filme bisher offiziell angekündigt. Dazu gehören unter anderem folgende Titel:

Vor dem Sci-Fi- und Fantasy-Ansturm: Wann kommt Barbie ins Kino?

Über den Rest der Filme, die sich gegenwärtig in der Entwicklung befinden, schweigt sich Mattel bisher aus. Vielen Fans werden einige der angekündigten Projekte skurril vorkommen: Wie könnte ein UNO-Film aussehen? Wird Hot Wheels das neue The Fast and the Furious

Mattel wird viel von dem Potenzial seines Katalogs am Erfolg von Barbie messen. Die Komödie von Indie-Meisterin Greta Gerwig (Ladybird) kommt am 20. Juli 2023 ins Kino. Vor der Kamera sind unter anderem Margot Robbie und Ryan Gosling zu sehen.

