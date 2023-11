Darauf haben Fans 10 Jahre gewartet: Heute endet ein Fantasy-Meisterwerk nach 89 Folgen und das Schicksal der gesamten Menschheit steht auf dem Spiel

Der Anime Attack on Titan ist eine der besten Serien der letzten 10 Jahre. Heute geht das Fantasy-Spektakel nach 89 Folgen zu Ende.

Auf der Moviepilot-Liste der 100 besten Serien der 2010er Jahre landete sie auf Platz 18. Mit einer Wertung von 8.4 der Moviepilot-Community ist sie die drittbeste Anime-Serie überhaupt. Die Rede ist natürlich von der Fantasy-Serie Attack on Titan, die heute nach über 10 Jahren zu Ende geht. Wo ihr das Finale jetzt schon schauen könnt, erfahrt ihr hier.

Das Fantasy-Epos Attack on Titan endet nach 10 Jahren – diesmal wirklich

Nach 89 Episoden und mehr als 10 Jahren wird der Anime Attack on Titan heute beendet. Die vierte und letzte Staffel des Anime-Hits stellte die Geduld der Fans besonders auf die Probe und erstreckte sich in mehreren Teilen über einen Zeitraum von knapp drei Jahren.

Jetzt ist es aber wirklich so weit. Attack on Titan Final Season – Final Chapters Special 2 wird mit einer monumentalen Laufzeit von 85 Minuten die Geschichte von Eren Jäger und seinen Freunden zu einem Abschluss bringen, wobei nichts weniger als das Schicksal der gesamten Menschheit auf dem Spiel steht.

Crunchyroll Das epische Attack on Titan-Finale steht an

Falls ihr das Anime-Highlight bisher noch gar nicht gesehen habt, dann ist jeder der ideale Zeitpunkt, um dieses Versäumnis nachzuholen und das epische und mit vielen schockierenden Twists gespickte Fantasy-Abenteuer in Gänze zu erleben.

Worum geht es in Attack on Titan? Die Anime-Umsetzung des Mangas von Hajime Isayama spielt in einer fiktiven und mittelalterlich angehauchten Welt, in der Hauptfigur Eren Jäger in der von zahlreichen Mauren umringten letzten Bastion der Menschheit lebt. Diese wird eines Tages von monströsen und kolossale Titanen bedroht.

Um welche Uhrzeit erscheint das Finale von Attack on Titan auf Crunchyroll?

Im japanischen TV wurde das große Finale am 4. November um Mitternacht (16.00 Uhr deutscher Zeit) ausgestrahlt. In Deutschland steht das Serienfinale von Attack on Titan seit dem 5. November um 01:00 Uhr bei Crunchyroll im japanischen Originalton mit Untertiteln zum Streamen bereit. Eine deutsche Synchronfassung wird zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im November bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten November-Serien, die bei Netflix, Prime Video, Disney+ und Co. starten, zeigen wir euch in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Zu den 20 Streaming-Highlights unter den Serien gehören im November der gewaltige Serien-Auftritt von Godzilla, die Rückkehr von zwei der besten Sci-Fi-Serien überhaupt und jede Menge weiterer spannender Neuheiten.