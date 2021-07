Darauf haben Marvel-Fans lange gewartet: Black Widow ist die perfekte MCU-Rückkehr im Kino

Nach vielen Monaten ohne Kino kommt das MCU endlich auf die große Leinwand zurück – und bringt mit Black Widow gleich ein langersehntes Highlight. Der Blockbuster ist aber erst der Anfang.

Fast 2 Jahre sind vergangen, seit der letzte Marvel-Blockbuster in den Kinos gestartet ist. Wegen der Corona-Pandemie mussten die Starts von fast allen großen Filmen dann 2020 verschoben werden. Jetzt ist es aber endlich soweit und die Lichtspielhäuser öffnen ab Juli wieder ihre Eingangstüren. Blockbuster-Hungrige und MCU-Fans bekommen mit Black Widow direkt ein erstes Highlight geboten.

Der Film rund um die Heldin von Scarlett Johansson ist der langersehnte Solofilm rund um eines der allerersten Avengers-Mitglieder und eröffnet gleichzeitig die aktuelle Phase 4 des MCU im Kino. Black Widow ist aber erst der Auftakt für eine Reihe von Marvel-Blockbustern, auf die sich Fans im dunklen Saal freuen dürfen.

Hinweis: Einen Tag nach dem Kinostart gibt es Black Widow ab dem 9. Juli auch bei Disney+ zum Streamen – mit VIP-Zugang, für den zusätzliche Kosten anfallen.



Black Widow bringt MCU-Spektakel endlich wieder auf die große Leinwand

In Pandemie-Zeiten ist das MCU nicht komplett verschwunden. Stattdessen hat sich Kevin Feiges Comic-Universum beim Streamingdienst Disney+ zum Auftakt von Phase 4 nochmal neu erfunden. Drei Serien – WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier und aktuell Loki – beleuchten bekannte MCU-Held:innen viel tiefer.

Schaut hier noch unsere Video-Review zu Black Widow:

Black Widow: Würdiger Abschied oder Enttäuschung? | Review

Aber egal, wie gut das eigene Heimkino mittlerweile auch ausgestattet sein mag: Das Gefühl eines Marvel-Blockbusters im Kino ist und bleibt einfach einzigartig. Mit dem Start von Black Widow ab dem 8. Juli 2021 kommt genau dieses Gefühl wieder zurück, wenn sich der MCU-Bombast endlich wieder auf der großen Leinwand und mit fetten Lautsprechern abspielt – in einem möglichst riesigen Saal voller begeisterter Marvel-Fans.

Passend zur MCU-Rückkehr in die Kinos ist Black Widow der ideale Film, um eine der am längsten dem Team angehörenden Avengers-Figuren nochmal gebührend zu würdigen. Nachdem sich Natasha Romanoff in Endgame selbst geopfert hat, wird sich der Blockbuster von Cate Shortland um ein Kapitel im Leben der Heldin drehen, das zeitlich zwischen den Ereignissen von Captain America: Civil War und Avengers: Infinity War spielt.

In der Handlung von Black Widow wird die titelgebende Heldin nochmal in ein neues Licht gerückt, denn in dem Prequel tritt ein sehr persönlicher Bösewicht auf, der Natasha dazu zwingt, sich mit ihrer alten "Familie" zusammenzuschließen. Verpackt wird das alles in einen spektakulären Mix aus gewohntem MCU-Blockbuster, emotional-unterhaltsamer Familiengeschichte und Thriller-Spannung in der Tradition großer Spionage-Filme.

Black Widow setzt das Marvel-Kino erst so richtig in Gang

Der kommende MCU-Blockbuster ist aber nur der Auftakt für weitere Filme, auf die ihr euch im Kino freuen könnt. Am besten schaut ihr euch den folgenden Marvel-Mega-Trailer an, der alle kommenden Kinofilme schon mal kurz präsentiert:

Marvel Studios Celebrates The Movies - Trailer (English) HD

Hier haben wir euch nochmal alle kommenden MCU-Filme mit ihren aktuellen Startdaten aufgelistet:

