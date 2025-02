Gefeierte Netflix-Serie kehrt bei Disney+ zurück: In 7 Tagen will der Superhelden-Erfolg all eure Wünsche erfüllen

In einer Woche kommt eine der beliebtesten Superhelden-Serien überhaupt – und will nach 7 Jahren Pause und einem Wechsel von Netflix zu Disney+ das abliefern, was Fans sich sehnlichst wünschen.

In Daredevil: Born Again kehrt Charlie Cox erneut in seine ikonische Rolle als blinder Anwalt Matt Murdock aka maskierter Rächer Daredevil zurück und auch Kingpin Wilson Fisk (Vincent D'Onofrio) tritt erneut als nicht zu unterschätzender Gegenspieler auf den Plan. Schon in einer Woche starten die ersten zwei Folgen des heiß erwarteten Serien-Wiedersehens bei Disney+ *.

Von Netflix zu Disney+: Daredevil kehrt mit neuer Serie zurück

Mit einer 8.0 ist Daredevil bei Moviepilot eine der höchstbewerteten Superhelden-Serien. Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen an die Rückkehr. 2022 wechselten Charlie Cox und sein Defenders-Kollegium, nachdem ihr Serienuniversum zwischen 2015 und 2019 ursprünglich bei Netflix produziert und veröffentlicht worden waren, zur restlichen Marvel-Unterhaltung bei Disney+. Doch was bedeutet das für den beliebten Helden?

Nach Jahren der Feindschaft zwischen Daredevil und Kingpin beginnt Daredevil: Born Again diesmal alles mit einem wackeligen Waffenstillstand der zwei Feinde, die mittlerweile beide von ihren geheimen Identitäten wissen. Matt Murdock hängt den Daredevil-Anzug an den Nagel und Fisk will als Politiker die Geschicke New Yorks mitbestimmen, indem er sich um den Bürgermeister-Posten bewirbt. Doch wie lange kann dieses zerbrechliche Gleichgewicht halten, wenn auch noch andere maskierte Rächer die Stadt verteidigen und erschüttern?

Der Trailer zur Daredevil-Rückkehr stellte die Weichen für ein eindrucksvolles (und brutales) Wiedersehen. Die ersten Daredevil-Reaktionen der Kritiker:innen strotzten ebenfalls schon vor Begeisterung und auch die Stars der Serie fanden beruhigende Worte zu dem, was uns erwartet:

Düstere Wiedergeburt: Daredevil-Stars beruhigen die Fans vorab

Moviepilot besuchte kürzlich die Pressekonferenz zu Daredevil: Born Again, bei der neben Showrunner Dario Scardapane (The Punisher) auch die zwei Stars von Daredevil und Kingpin anwesend waren. Während Vincent D'Onofrio versprach: "Wir haben an die Fans geglaubt und hart daran gearbeitet, ihnen das zu geben, was sie wollten", wurde Charlie Cox sogar noch deutlicher:

Da existiert dieser Durst, wenn wir mit Fans reden. Ein Durst nach Qualität und Identität, nach einem Gewebe, die die Serie in der Vergangenheit hatte und die man nicht notwendigerweise genau in Worte fassen kann. Aber ich fange häufig dieses besorgte Verlangen auf, dass [Daredevil: Born Again] wieder so wird wie früher. Und ich denke, dieses Gefühl wiederherzustellen, haben wir geschafft.

Hin und wieder treffe ich einen Fan, der fragt: 'Ist die neue Serie wieder genauso stark und düster?' Und dann lächle ich und nicke und sage: 'Ja, alles wird gut, Kumpel.'

Datum und Uhrzeit: Wann genau startet Daredevil Born Again bei Disney+

Am Mittwoch, dem 5. März 2025 starten die ersten zwei Folgen von Daredevil: Born Again bei Disney+. Hardcore-Fans können sich den Wecker für 3 Uhr nachts stellen. Dann kehrt Matt Murdock, weltweit gleichzeitig abgestimmt, zurück.

