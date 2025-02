Darum könnte Henry Cavill jetzt doch wieder James Bond werden

Lange Zeit wirkte es so, als würde der Fan-Traum von Harry Cavill als James Bond niemals in Erfüllung gehen. Doch jetzt sind wieder alle Möglichkeiten offen, dass der Brite die Lizenz zum Töten erhält.

Wer wird der nächste James Bond? Seitdem sich Daniel Craig mit Keine Zeit zu sterben von der Rolle des berühmtesten Geheimagenten der Welt verabschiedet hat, spekulieren Fans der Reihe, welcher Schauspieler als Nächstes mit dem Doppelnullstatus gegen einen größenwahnsinnigen Bösewicht ins Feld zieht und die Welt rettet.

Bei all den Namen, die in den vergangenen Monaten und Jahren in Verbindung mit James Bond die Runde machten, hält sich einer besonders beharrlich: Henry Cavill. Ernste Gerüchte, dass Cavill zum nächsten Bond wird, gab es zuletzt keine. Einige Fans sind trotzdem Feuer und Flamme für den britischen Schauspieler.

Und nun ist das Casting wieder deutlich realistischer geworden.

Die James Bond-Reihe ist nicht länger in den Händen von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson

Bis vor Kurzem lag die kreative Kontrolle über die James Bond-Reihe in den Händen von Barbara Broccoli und Michael G. Wilson. Die beiden hatten die Leitung der Reihe nach dem Tod ihres Vaters, Albert R. Broccoli, übernommen und damit sowohl die Bond-Filme mit Pierce Brosnan als auch die mit Daniel Craig produziert.

Broccoli und Wilson erkannten genau, dass die Zeit für Brosnans Bond vorüber war und entschieden sich dazu, den Vertrag des Darstellers nicht zu verlängern, obwohl Stirb an einem anderen Tag zum erfolgreichsten Bond wurde. Stattdessen gingen sie ein Risiko ein und casteten den damals unbekannten und für die Rolle untypischen Craig.

Ein Risiko, das sich gelohnt hat: Casino Royale übertraf den Vorgänger an den Kinokassen und brachte frischen Wind in die Reihe, der 15 Jahre anhielt. Broccoli und Wilson waren extrem gut darin, den Zeitgeist zu deuten, wenn es um die Erneuerung der Reihe ging. Jetzt haben sie die kreative Kontrolle an Amazon MGM Studios abgegeben.

An dieser Stelle kommt Henry Cavill (wieder) ins Spiel. Bereits im Zuge von Casino Royale hatte er für den ikonischen Part vorgesprochen. Obwohl sein Casting-Video alles andere als überzeugend war, wollen viele Fans ihn nach wie vor als Bond sehen. Auch bei der jüngsten Umfrage führt Cavill.

Henry Cavill als nächster James Bond-Darsteller: Darum ist das Casting jetzt wieder möglich

Als Amazon-Chef Jeff Bezos vor ein paar Tagen das Internet nach seinem Favoriten für Bond 26 fragte, wurde Henry Cavill besonders oft als Wunschkandidat genannt. Natürlich wird er deswegen nicht gleich gecastet, doch es ist trotzdem auffällig, dass Bezos als ersten offiziellen Bond-Akt diese Frage so offen an die Fans stellt.

Fan-Wünsche zufriedenstellen – dieses Credo bestimmt Hollywood aktuell wie kaum ein zweites. Gerade im Superhelden-Kino haben wir das in den vergangenen Jahren erlebt, insbesondere durch die Cameo- und Crossover-Welle, die durch den Multiversums-Begriff ermöglicht wurden. Jeder Fan-Wunsch ist ab jetzt möglich – und macht Kasse.

Drei Spidey-Generationen in einem Film? Kein Problem. Fan-Favorit John Krasinski als Mister Fantastic? So sieht er aus. Sogar Deadpool und Wolverine haben nach ihrer ersten Begegnung eine zweite Chance erhalten. Warum einen zweiten Star Wars: Die letzten Jedi riskieren, wenn man Erwartungshaltungen genau erfüllen kann?

Mit Henry Cavill als James Bond hätte Amazon für den Neustart der Reihe viele Fans auf seiner Seite

Eine Milliarde soll Amazon der Bond-Deal gekostet haben, wie Deadline berichtet. Das verrät uns vor allem eines: Amazon hat es sehr eilig mit dem nächsten Bond und will nicht länger warten, nachdem Broccoli und Wilson in den letzten vier Jahren keinen Fortschritt gemacht haben, um einen neuen Bond in Stellung zu bringen.

Unter der alten Bond-Führung, die ungewohnte neue Gesichter gesucht hat, wäre Cavill anno 2025 undenkbar gewesen. Als Franchise-Turbostarter für Amazon wirkt er dagegen offensichtlich. Nicht zuletzt hat er mit Codename U.N.C.L.E., Mission: Impossible – Fallout und Argylle schon diverse Agenten-Testläufe hinter sich gebracht.

Was Amazon genau mit der Bond-Reihe und dem Bond-Casting vorhat, ist natürlich noch nicht bekannt. Die Chancen, dass Cavill den nächsten James Bond spielt, sind mit dem neuen Deal jedoch enorm gestiegen.