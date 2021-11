Mehr Horror als Action: Die 2 wichtigsten Resident Evil-Spiele vor dem neuen Film erklärt

Die neue Resident Evil-Verfilmung Welcome to Raccoon City wirft verschiedene Spiele zusammen. Wir erklären euch, was ihr vor dem Film wissen müsst, der viel stärker auf Horror als Action setzt.

Nach 6 Resident Evil-Filmen, die mehr als gemischt angekommen sind, startet die neue Verfilmung Resident Evil: Welcome to Raccoon City das Franchise komplett neu. Mehr Horror als Action hat Regisseur Johannes Roberts angekündigt, während für die Handlung zwei Spiele der Reihe konkret als Vorbilder genommen wurden.

Bevor das Resident Evil-Reboot nächste Woche ins Kino kommt, erklären wir euch nochmal die wichtigsten Infos. Dazu gehört, welche Spiele Vorbilder waren, was ihr daraus wissen solltet und wer wen spielt. Was wir euch hier schon versichern können: Ihr müsst vor der neuen Verfilmung keinen Teil der bisherigen 6 Adaptionen mit Milla Jovovich gesehen haben!

Die wichtigsten Infos aus Resident Evil 1 vor dem neuen Horrorfilm

Schon früh sprach der Regisseur laut Deadline darüber, dass er sich für Resident Evil: Welcome to Raccoon City vor allem an den ersten beiden Spielen der Reihe orientiert hat. Für ihn ging es vor allem darum, das beklemmende Gefühl einzufangen, das er damals selbst beim Spielen hatte.



Die Handlung des ersten Resident Evil-Spiels von 1996 legt den Grundstein für die Geschichte des neuen Films. Die Vorlage spielt komplett in der Spencer-Villa, die sich in den Wäldern in der Nähe der Kleinstadt Raccoon City befindet. In dem Herrenhaus hat der Pharmakonzern namens Umbrella Corporation gefährliche Experimente durchgeführt, bei denen das T-Virus ausgebrochen ist, das Menschen in Zombies verwandelt.

In der Handlung des Spiels werden verschiedene Mitglieder des Spezialkommandos S.T.A.R.S. in die Spencer-Villa geschickt, um die Gefahr zu untersuchen. Aus dem ersten Spiel wurden die Figuren Chris Redfield, Jill Valentine und Albert Wesker aus dem Alpha-Team der Spezialeinheit genauso wie Raccoon City, Umbrella, das T-Virus und das Spencer-Anwesen in Resident Evil: Welcome to Raccoon City übernommen.

Wichtig für den neuen Film sind auch Veränderungen aus der Remake-Version des ersten Spiels, in dem zum Beispiel die Figur Lisa Trevor eine wichtige Rolle spielt. In Resident Evil: Welcome to Raccoon City soll das Mädchen, an dem Umbrella lange mit schockierenden Folgen experimentiert hat, eine emotionale Schlüsselfigur sein.

Die wichtigsten Infos aus Resident Evil 2 vor dem neuen Horrorfilm

Neben den Handlungselementen aus dem ersten Resident Evil-Spiel übernimmt die Geschichte des neuen Horrorfilms auch viel aus dem zweiten Spiel von 1998. Darin geht es um dasdes Forschers William Birkin, das sich in Raccoon City ausbreitet. Daneben macht sich Claire Redfield auf die Suche nach ihrem verschwundenen Bruder Chris Redfield. Unterstützung bekommt sie von dem frisch ausgebildeten Polizisten Leon S. Kennedy.

Beide Charaktere sind spielbar, während sich Teile der Handlung im von Zombies überrannten Polizeirevier von Raccoon City abspielen. William Birkin, seine Frau und seine kleine Tochter spielen in der Handlung ebenso eine Rolle wie Claire Redfield, Leon S. Kennedy sowie das Polizeirevier mit dem Chef Brian Irons.

Der Cast von Resident Evil: Welcome to Raccoon City mit den Figuren im Überblick

Hier ist der Resident Evil: Welcome to Raccoon City-Cast mit den wichtigsten Charakteren aus den Spielen:

