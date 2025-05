Das Ende von Andor erklärt: Wer lebt, wer stirbt und wer ist dieses Baby?

Die 2. Staffel von Andor endet mit einem hoffnungsvollen wie herzzerreißenden Bild, gerade im Hinblick auf den Verlauf der Serie und die weiteren Ereignisse in Rogue One: A Star Wars Story.

Wie beendet man eine Serie wie Andor? Nach 24 Episoden, in denen wir die düsterste und abgründigste Seite des Star Wars-Universums kennengelernt haben, rechneten viele Fans mit einem weiteren Schlag in die Magengrube. Nicht zuletzt wäre das im Einklang mit Rogue One: A Star Wars Story, dem Star Wars-Film, aus dem Andor als Spin-off hervorgegangen ist. Doch dann passiert etwas anderes.

Achtung, es folgen Spoiler!

Wie endet Andor für die Figuren der Star Wars-Serie?

In den letzten Minuten der 2. Staffel von Andor, die gleichzeitig auch das Ende der Serie markieren, erfahren wir, was aus den verbliebenen Figuren geworden ist:

Und dann, in den allerletzten Atemzügen des Finales, kehren wir auf den Planeten Mina-Rau zurück, den wir zu Beginn der 2. Staffel zum ersten Mal gesehen haben. Wie sich herausstellt, hat sich B2EMO mit einem anderen Droiden angefreundet. Und Bix (Adria Arjona) läuft durch eines der Kornfelder und blickt hoffnungsvoll in den Horizont. Doch sie ist nicht allein: Bix trägt ein Baby im Arm.

Wer ist das Baby, das Bix auf Mina-Rau im Arm hält?

Gegenüber Variety lässt Serienschöpfer und Showrunner Tony Gilroy durchblicken, dass es sich um das gemeinsame Kind von Bix und Cassian handelt. Doch warum hat sich Gilroy genau für dieses Schlussbild entschieden? Im Interview erklärt er:

Ich weiß, wie düster Rogue [One] ist. Ich meine, ich war dabei, und [der Film] ist ziemlich düster. Wir verlangen von den Leuten, dass sie beim Schauen der Serie sehr viel Leid akzeptieren. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, [diese Geschichte so deprimierend] enden zu lassen. Ich weiß, es klingt wie eine kitschige T-Shirt-Idee, aber es muss etwas Hoffnungsvolles geben. Es muss eine Kerze geben. Das hatte ich immer so geplant.

Für Gilroy erfüllt dieser letzte Moment im Andor-Finale drei Dinge:

Erklärung: Bix' Entscheidung, Cassian zu verlassen, wird nachvollziehbarer. Sie will ihn nicht von seiner Bestimmung im Kreis der Rebellion abhalten und verschweigt ihm in ihrer Abschiedsbotschaft somit auch, dass sie schwanger ist. Hätte Cassian das gewusst, hätte er sich vermutlich auf keine weitere Mission begeben.

Bix' Entscheidung, Cassian zu verlassen, wird nachvollziehbarer. Sie will ihn nicht von seiner Bestimmung im Kreis der Rebellion abhalten und verschweigt ihm in ihrer Abschiedsbotschaft somit auch, dass sie schwanger ist. Hätte Cassian das gewusst, hätte er sich vermutlich auf keine weitere Mission begeben. Tragik: Es macht das Ende von Rogue One noch herzzerreißender: Cassian stirbt nicht nur im Angesicht der Waffe, an deren Erschaffung er gezwungenermaßen in Narkina 5 beteiligt war. Er stirbt, ohne jemals sein Kind zu sehen, geschweige denn zu erfahren, dass dieses überhaupt existiert. Er stirbt ohne das Wissen um das Leben, das er mit Bix auf Min-Rau hätte haben können.

Es macht das Ende von Rogue One noch herzzerreißender: Cassian stirbt nicht nur im Angesicht der Waffe, an deren Erschaffung er gezwungenermaßen in Narkina 5 beteiligt war. Er stirbt, ohne jemals sein Kind zu sehen, geschweige denn zu erfahren, dass dieses überhaupt existiert. Er stirbt ohne das Wissen um das Leben, das er mit Bix auf Min-Rau hätte haben können. Hoffnung: Für Tony Gilroy ist das Ende aber vor allem ein hoffnungsvolles, weil wir sehen, dass Bix und ihr Kind eine Zukunft haben. Kein Sternenzerstörer und auch kein Todesstern sind am Himmel zu sehen, nur die unendliche Weite eines strahlenden Horizonts. Sie haben den Sonnenaufgang erlebt, für den Cassian, Luthen und Co. alles riskierten. War es das wert? Offenbar.

Besonders stark wird es, wenn wir uns die jeweils letzten Momente von Bix und Cassian im direkten Vergleich anschauen. Hier greift einmal mehr das berühmte George Lucas-Zitat: "Es ist wie Poesie ... es reimt sich." Nur dieses Mal tut es besonders weh.

Bix' Ende in Andor:

Cassians Ende in Rogue One:

Vor dem Start der 2. Staffel von Andor betonte Gilroy immer wieder, wie sehr die Serie unseren Blick auf Rogue One verändern wird. Spätestens mit dem Finale hat er dieses Versprechen eingelöst. Mit dem Wissen um die Ereignisse von Andor fühlt sich jedes Opfer in Rogue One nochmal eine Spur schmerzhafter an.