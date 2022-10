Einer der emotionalsten Momente der neuen House of the Dragon-Folge war ein Unfall: "Wir haben den Atem angehalten"

Der Game of Thrones-Ableger House of the Dragon besteht in Folge 8 aus einigen emotionalen Szenen. Eine der besten davon war so gar nicht geplant.

König Viserys Targaryen muss in House of the Dragon einiges durchleiden. In der neuen Folge ist seine Krankheit so weit vorangeschritten, dass er kaum sein Bett verlassen kann. Angesichts des ausartenden Konflikts zwischen seiner Tochter Rhaenyra und seiner Ehefrau Alicent will Viserys in Episode 8 (Der Lord der Gezeiten) ein letztes Machtwort sprechen, um den Frieden seiner Familie zu wahren. Deshalb steigt er unter großen Mühen auf den Eisernen Thron.



Besonders berührend wird der Moment durch Daemon (Matt Smith), der seinem älteren Bruder (Paddy Considine) die herabgefallene Krone wieder aufsetzt. Dieses Zeichen der Zuneigung verdanken wir jedoch einem Zufall.

Berührende House of the Dragon-Szene wäre fast nicht in der Serie gelandet

Eigentlich sollte die Krone des Königs nämlich gar nicht herunterfallen. Das verriet Regisseurin Geeta Patel in einem Interview mit Entertainment Weekly . So erklärt sie über die Szene, in der Viserys allein die Treppe zum Thron hinaufgehen will:

Erst kommt ein Soldat zu Viserys und Viserys schickt ihn weg [...] Er hat seinen Stolz. Dann kommt eine andere Person und er denkt, es sei ein Soldat und es ist in Wirklichkeit sein Bruder. Und als wir das gedreht haben – ich glaube, nochmal die Probe, am ersten Tag – ist die Krone von Paddys Kopf gefallen und Matt hat sie aufgesetzt und wir haben weiter gemacht. Wir haben nicht aufgehört zu filmen.

In diesem Moment habe es eine Entdeckung gegeben, erklärte Patel:

Wir drei sind zusammengekommen und [Smith und Considine] sagten 'Wir haben das gespürt. Das fühlte sich wie der Wendepunkt in unserer Beziehung an.'

Damit stand aber noch nicht fest, dass die Szene es auch in die Serie schafft.

Statt der Krone wurde eine Rede von Daemon gekürzt

Eigentlich sollte Daemon beim späteren Abendessen eine Rede halten und der Kronen-Moment hätte womöglich die Wirksamkeit der Rede untergraben. Deshalb drehte das House of the Dragon Team zwei Versionen der Szene: Eine mit herabgefallener Krone und eine ohne. Geeta Patel dazu:

Jedes Mal wenn die Krone herabgefallen ist, haben wir den Atem angehalten [...]

Erst im Schnitt entdeckten sie, dass die herabgefallene Krone der große Moment zwischen Daemon und Viserys war und damit passender als die spätere Rede. Die wurde ganz geschnitten, auch aus Zeitgründen. Patel fasst zusammen:

Ich war so dankbar, dass dieser Unfall passiert ist, dass die Krone runtergefallen ist, weil es zumindest für mich ein bedeutungsschwerer Moment war und ein Wendepunkt für eine Geschichte, die in der ersten Folge begann.

Denn am Anfang der Serie schielte Daemon neidisch auf die Krone seines Bruders und tauchte später sogar mit einer eigenen im Thronsaal auf. Am Ende respektiert er ihn und hilft ihm, die Würde zu bewahren.

Wann kommt die nächste Folge House of the Dragon?

Die 9. Folge von House of the Dragon wird am 17. Oktober in Deutschland beim Streaming-Dienst WOW * bereit stehen.

Alle weiteren Episodentitel und Ausstrahlungstermine findet ihr im Sammel-Artikel mit wichtigen Infos zu House of the Dragon.

