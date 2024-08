Das Ende von Trap erklärt: Shyamalan-Thriller entfesselt Bild, das Menschen seit 64 Jahren schockiert

In seinem unterhaltsamen Serienkiller-Thriller Trap: No Way Out schlägt M. Night Shyamalan viele Haken. Was im Finale alles passiert und was das Ende zu bedeuten hat, erfahrt ihr hier.

Wenn M. Night Shyamalan einen neuen Film veröffentlicht, stellen sich alle Filmfans vermutlich auf mindestens einen großen Twist ein. Den vielleicht größten seines 16. Spielfilms Trap: No Way Out enthüllte der Regisseur schon im ersten Trailer. Hier stellte sich heraus, dass die Hauptfigur, ein Familienvater, der mit seiner jungen Tochter das Konzert eines Mega-Popstars besucht, in Wahrheit ein Serienkiller und der Gig eine Falle ist, um ihn zu schnappen. Die Handlung von Shyamalans unterhaltsamen Thriller schlägt neben dieser Prämisse trotzdem noch genügend wilde Haken, um gegen Ende vielleicht sogar zu verwirren. Wir erklären euch nachfolgend den Schluss von Trap. Im Trap-Finale überschlagen sich die Ereignisse und eine Psycho-Referenz schaut vorbei Die Ausgangslage aus dem Trap-Trailer, bei der sich der gesuchte Killer Cooper (Josh Hartnett) einen Weg aus dem Konzertgelände bahnen muss, ohne dass seine Tochter Riley (Ariel Donoghue) ihn enttarnt, umfasst nur etwas weniger als die Hälfte der Laufzeit des Films.

Im weiteren Verlauf weiht Cooper den Popstar Lady Raven in seine Identität ein, um die Arena mit Riley in der Privatlimousine der Sängerin verlassen zu können. Die wandelnde Taylor Swift-Anspielung lehnt sich aber gegen den Butcher auf und bringt Cooper sogar dazu, sie mit ins Familienhaus des Täters zu bringen. Hier befinden sich neben Cooper und Riley noch dessen Ehefrau Rachel (Alison Pill) und Sohn Logan (Lochlan Ray Miller). Nach einem Manöver, bei dem sich Lady Raven das Handy des Killers schnappt, damit im Badezimmer einsperrt und einen Livestream beginnt, um den Ort des aktuellen Opfers von Cooper ausfindig zu machen, muss der Killer mit ihr im Schlepptau fliehen. Hier könnt ihr noch einen Trap-Trailer schauen: Trap: No Way Out - Trailer 2 (Deutsch) HD In der Öffentlichkeit gelingt es Cooper durch weitere Verkleidungsaktionen, vor dem FBI zu fliehen. Als er wieder zu Hause angekommen ist und seine Frau konfrontiert, stellt sich heraus, dass sie schon länger von seinem Doppelleben als Serienkiller wusste. Erst verdächtigte sie ihn, eine Affäre gehabt zu haben, doch dann folgte sie ihm in eines der leerstehenden Häuser, wo er seine Opfer tötet und beseitigt. Hier hat Rachel ein Stück der Konzertticket-Quittung hinterlassen, was das FBI erst auf Coopers Spur brachte und die restliche Falle in Gang setzte. Im Verlauf der Handlung erfahren wir auch mehr über Coopers Persönlichkeit und Eigenschaften wie seine Zwangsstörung, die einen merklichen Ordnungsdrang nach sich zieht. Außerdem hat Cooper wohl ein Trauma durch die Beziehung zu seiner Mutter erlitten, die ihm immer noch in Visionen begegnet. Eine besonders gruselige davon, die deutlich an das Verhältnis zwischen Norman Bates und seiner Mutter aus Alfred Hitchocks Thriller-Meilenstein Psycho von 1960 angelehnt ist, erscheint ihm nochmal im Trap-Finale. Am Ende von Trap ist Josh Hartnetts Butcher gefasst – oder auch nicht In den letzten Szenen des Shyamalan-Thrillers wird Hartnetts Killer von dem Sondereinsatzkommando abgeführt und in einen Polizeiwagen verfrachtet. Hier wartet er in Handschellen auf sein weiteres Schicksal. Doch damit ist Trap noch nicht ganz zu Ende. Die finalen Momente greifen nochmal den kurzen Moment auf, der direkt davor passiert ist. Bevor Cooper ins Fahrzeug gebracht wird, hebt er das Fahrrad von Riley auf, das im Garten auf dem Boden liegt. Als sich die Kamera zum Schluss nochmal auf das Fahrrad zubewegt und dort verweilt, ist zu sehen, dass eine Speiche aus dem Reifen fehlt. Lest hier noch das Moviepilot-Interview mit Josh Hartnett zu Trap

Schnitt zu Cooper, der diese heimlich ins Fahrzeug geschmuggelte Speiche dafür verwendet, um sich von seinen Fesseln zu befreien. Er lacht, als ob er sein eigenes Glück oder Geschickt kaum fassen könnte, und der Abspann von Trap setzt ein. Ob Trap 2 kommt oder Shyamalan überhaupt eine Fortsetzung zu dem Film im Sinn hat, ist aktuell noch nicht bekannt.