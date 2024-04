Jetzt schon der spannendste Film des Jahres? Twist-Meister M. Night Shyamalan lässt Serienkiller bei einem Konzert los

M. Night Shyamalan meldet sich mit einem neuen Horror-Thriller zurück, der auf einer extrem spannenden Prämisse basiert. Hier könnt ihr euch den ersten Trailer zu Trap mit Josh Hartnett anschauen.

Die Zeiten, in denen M. Night Shyamalan als gefallenes Regie-Wunderkind galt, sind längst vorbei. Nach seiner Blockbuster-Pleite Anfang der 2010er Jahre hat er seine Karriere mit mehreren richtig fiesen Horror-Thrillern wieder auf Vordermann gebracht. Zuletzt begeisterte er mit Mindfuck-Geschichten à la Old und Knock at the Cabin.

Shyamalans nächster Film steht bereits in den Startlöchern. Mit Trap könnte er einen der spannendsten Filme des Jahres abliefern. Die Ausgangssituation klingt perfekt. Und dann wäre da noch eine Besonderheit: Im Gegensatz zu vielen anderen Shyamalan-Filmen, die am Ende mit einem Twist aufwartet, gibt es den Twist hier gleich am Anfang.

Wenn ihr den Film komplett ohne Spoiler sehen wollt, solltet ihr genau jetzt abspringen.

Horror-Thriller-Highlight 2024: Erster Trailer zu Trap von M. Night Shyamalan mit Josh Hartnett als Serienkiller

Trap - Trailer (English) HD

Josh Hartnett, der zuletzt in Christopher Nolans Atombomben-Film Oppenheimer in einer kleinen Nebenrolle begeisterte, übernimmt in Trap die Rolle eines Vaters, der sich mit seiner Tochter Jody (Ariel Donoghue) auf den Weg zu seinem Konzert macht. Unzählige Fans fiebern dem Auftritt von Popstar Lady Raven (Saleka) entgegen.



Doch dann passiert etwas Unerwartetes: Schwer bewaffnete Einsatzkräfte umstellen das Konzertgebäude. Ein Serienkiller namens The Butcher hat die Veranstaltung als den Ort seines nächsten Blutbads gewählt, wie Hartnetts Figur von einem Mitarbeiter in der ausverkaufen Arena erfährt. Die Sache ist nur: Hartnett selbst spielt den Killer.

Das klingt definitiv nach einer spannenden Prämisse. Bei Saleka, der Darstellerin von Lady Raven, handelt es sich übrigens um Shyamalans eigene Tochter, die in den USA als Singer-Songwriterin im R&B-Bereich bekannt ist. Mit ihrem Vater hat sie unter anderem bei der Apple-Serie Servant sowie dem bereits erwähnten Film Old zusammengearbeitet.

Neuer Horror-Thriller: Wann startet Trap im Kino?

Trap startet am 1. August 2024 in den deutschen Kinos. Es ist nicht der einzige Film aus der Shyamalan-Familie, der uns dieses Jahr erwartet. Mit They See You liefert Ishana Night Shyamalan, eine weitere Shyamalan-Tochter, am 13. Juni 2024 ihr Regiedebüt ab. Als Second-Unit-Regisseurin war sie an Old und Knock at the Cabin beteiligt. Darüber hinaus inszenierte sie sechs und schrieb zehn Episoden der Serie Servant.