Das erfolgreichste Horror-Universum aller Zeiten geht weiter: Nach Conjuring 4 kommt ein brandneuer Film

Vor wenigen Wochen hat Conjuring 4: Das letzte Kapitel Horror-Rekorde im Kino gebrochen. Jetzt soll die erfolgreiche Reihe um einen neuen Film erweitert werden – und zwar ein Prequel.

Nach zehn Filmen ist nicht Schluss: Das Conjuring-Universum soll um einen neuen Teil erweitert werden. Nachdem Conjuring 4: Das letzte Kapitel vor wenigen Wochen die vorerst letzte Erzählung um die beiden Ermittler:innen Ed und Lorraine Warren im Kino vorgestellt hat, sollen sie nun doch noch einmal auf die große Leinwand zurückkehren. Denn ein brandneues Conjuring-Prequel ist in Arbeit.

Conjuring-Prequel kommt: Erfolgreiches Horror-Universum wächst weiter

Wie Variety berichtet, soll der bisher nur für Kurzfilme bekannte Regisseur Rodrigue Huart beim nächsten Streifen der Reihe die Inszenierung übernehmen. Richard Naing und Ian Goldberg, die bereits die Drehbücher zu The Nun II und Conjuring 4 beisteuerten, sollen erneut für das Skript verantwortlich zeichnen.

Conjuring 4: Das letzte Kapitel wurde ursprünglich als letzter Film aus dem erfolgreichen Horror-Universum vorgestellt. Der unglaubliche Erfolg des Films, der sich auf weltweit über 487 Millionen US-Dollar erstreckte, hat dieses Vorhaben jedoch noch einmal gehörig umgekrempelt.

Während Details zur Handlung noch unter Verschluss gehalten werden, wird der Film voraussichtlich zu den frühen Tagen des Geisterjäger-Paares zurückkehren. Ob Patrick Wilson und Vera Farmiga für das Prequel in ihren Rollen zurückkehren, ist demnach eher unwahrscheinlich. Wahrscheinlicher ist, dass jüngere Darsteller:innen hier übernehmen. Kurze Cameo-Auftritte würde das jedoch nicht ausschließen.

Das Conjuring-Universum ist die erfolgreichste Horror-Reihe aller Zeiten

Das Conjuring-Universum ist 2013 mit Conjuring - Die Heimsuchung gestartet und avancierte über zehn Filme mit einem weltweiten Einspielergebnis von knapp 2,9 Milliarden US-Dollar zum erfolgreichsten Horror-Universum aller Zeiten im Kino.

Alle Filme der Conjuring-Reihe in der Reihenfolge der Veröffentlichung:

Neben dem kommenden Prequel dürfen sich Fans unter anderem auf eine eigene Serie freuen, die die Erzählung der bisherigen Conjuring-Filme aufgreift. HBO entwickelt das Format aktuell mit Nancy Won als Drehbuchautorin, Produzentin und Showrunnerin.