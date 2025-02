Christopher Nolans neues Fantasy-Abenteuer klingt immer unglaublicher: So will er ein "echtes" Monster zum Leben erwecken

Christopher Nolan probiert in seinem neuen Film The Odyssey etwas Neues aus, das jetzt schon auf abgedrehte Weise die Vorfreude auf das Fantasy-Abenteuer steigert.

Regiemeister Christopher Nolan verfilmt als nächstes Homers Abenteuer-Epos The Odyssey. Die Irrfahrten des Odysseus führen den König von Ithaka und seine Schiffs-Crew nach dem Trojanischen Krieg auf Umwegen, mit vielen Inseln-Stopps und Monster-Kämpfen, heimwärts. Und im Budget des 250 Millionen US-Dollar teuren Fantasy-Films ist offenbar auch der Bau einer gigantischen Puppe inbegriffen.



Christopher Nolan geht in The Odyssey unter die Puppenspieler

Zu den vielen Abenteuer-Stationen der Odyssee, die der titelgebender Seefahrer auf seiner Reise meistern muss, gehört neben Zauberin Kirke und dem sechsköpfigen Monster der Skylla auch der riesenhafte Zyklop Polyphem (engl. Polyphemus). Christopher Nolans hat als Filmemacher schon immer praktische Effekte den digitalen vorzogen (weshalb er z.B. in Tenet ein ganzes Flugzeug sprengte und für Oppenheimer große Explosionen abfackelte). Offenbar gilt diese Regel auch für seinen kommenden Fantasy-Film.

Wie die Seite NolanAnalyst herausgefunden haben will, gibt sich der Inception-Regisseur für The Odyssey nicht mit Kleinigkeiten zufrieden: Nicht nur soll er im März 2025, vor Ort in Griechenland, in der berühmten Nestor-Höhle und am Voidokilia-Strand drehen, offenbar lässt er außerdem seinen menschenfressenden Riesen als 6 mal 6 Meter große animatronische Puppe nachbauen, die mechanisch steuerbar sein wird. Die Höhle soll beim Bau des Zyklopen aber unbeschädigt bleiben.

Dass Christopher Nolan unter die Puppenspieler geht, ist selbst für den Kultregisseur etwas Neues. Ob er wohl schon bei der Firma von Muppets-Schöpfer Jim Henson um Rat gefragt hat? Die Meldung bestätigt zugleich, dass Nolan vor den Fantasy-Elementen seiner Adaption nicht zurückschrecken wird, nachdem spekuliert wurde, ob er einen "realistischeren" Weg für seine Odyssee wählen würde.

Wer im Cast von The Odyssey auf den einäugigen Polyphem trifft, ist aktuell noch nicht bekannt. Denn selbst wenn schon Stars wie Tom Holland, Matt Damon, Zendaya und Robert Pattinson für die Besetzung des Abenteuers verkündet wurden, wurde noch nicht bekanntgegeben, wer welche Rolle spielt. Jüngst stießen mit Jesse Garcia (Flamin' Hot) und Will Yun Lee (Wolverine 2) zwei weitere Schauspieler zu dem geheimnisumwobenen Filmprojekt.

Wann startet Nolans Fantasy-Film The Odyssey im Kino?

Wenn alles nach Plan läuft, wird Christopher Nolan seinen Abenteuer-Actionfilm im nächsten Sommer weltweit in die Kinos bringen. The Odyssey hat in Deutschland einen Kinostart am 16. Juli 2026, also einen Tag vor der US-Veröffentlichung.