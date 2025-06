Das erste Poster zum neuen Abenteuer-Epos von Christopher Nolan ist da: Es erzeugt mit einem Satz Gänsehaut

Christopher Nolans Abenteuer-Film The Odyssey fährt endlich Promo-Material auf. Das erste Poster zur epischen Odyssee gibt sich mysteriös.

Vom Filmstart von Christopher Nolans Abenteuer-Epos The Odyssey sind wir noch ein Jahr entfernt. Langsam schmeißt die Universal Pictures-Produktion jedoch die Werbetrommel an. So hat ein Fan des Filmemachers nun das erste Poster zum kommenden Odyssee-Streifen in der Kinowildnis entdeckt und in den sozialen Medien geteilt. Das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Erstes Poster zu Christopher Nolans Abenteuer The Odyssee kündigt Kampf gegen Götter an

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Poster-Tagline "Defy the Gods" (Trotze den Göttern) bezieht sich natürlich auf Homers Heldenfigur Odysseus, der in Nolans Filmversion von Matt Damon (Oppenheimer) dargestellt wird. Der legt sich in der fast 3000 Jahre alten Geschichte nicht nur mit Kreaturen wie dem Zyklopen, Seeungeheuern und Sirenen an, sondern auch mit den mächtigen Göttern des griechischen Pantheons.

Die auf dem The Odyssey-Poster abgebildete Statue könnte die Schutzgöttin Athene darstellen. Allerdings reproduziert man hier einen beliebten historischen Fehler. Während sich viele die antike Vergangenheit voller geschmackvoll in Weiß gehaltenen Statuen vorstellen, weiß man mittlerweile, dass sie zu ihrer Zeit eigentlich bunt bemalt waren.

The Odyssey kommt im Sommer 2026 ins Kino – mit göttlichem Cast

Der deutsche Filmstart von The Odyssey ist für den 16. Juli 2026 geplant, also fast genau ein Jahr entfernt. Aktuell dreht Nolan noch und zwar mit einem hochkarätigen Cast, der sich sehen lassen kann. Neben Damon als Odysseus sind etwa Tom Holland als dessen Sohn Telemachus, Anne Hathaway als Ehefrau Penelope, Zendaya als Athene und Charlize Theron als Zauberin Kirke zu sehen.

Darüber hinaus hat Christopher Nolan Stars wie Robert Pattinson, Elliot Page, Jon Bernthal, Lupita Nyong'o und Mia Goth vor seine Kamera gelockt. Gedreht wurde beziehungsweise wird in Italien, auf Island, in Großbritannien und Irland. Wie das erste Poster nochmal betont, wird The Odyssey vollständig mit IMAX-Kameras gedreht.