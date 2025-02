Das Fantasy-Sequel Constantine 2 kommt endlich in Bewegung – dank einer Idee von Keanu Reeves

Seit 20 Jahren warten Fans auf Constantine 2. Dank Filmstar Keanu Reeves kommt jetzt endlich Bewegung in die Fantasy-Horror-Fortsetzung.

Als Constantine 2005 ins Kino kam, hielt sich die Begeisterung relativ in Grenzen. In den letzten 20 Jahren hat sich aber einiges getan, und der Fantasy-Horror mit DC-Comic-Vorlage ist längst Kult. Constantine-Darsteller Keanu Reeves versucht nun schon seit Jahren mit OG-Regisseur Francis Lawrence zusammen ein Sequel auf die Beine zu stellen – und eine große Hürde wurde nun endlich genommen.

Keanu Reeves überzeugte mit Constantine 2-Idee: Die Fantasy-Fortsetzung kann kommen

Wie Reeves jüngst im Gespräch mit Inverse offenbarte, hat die richtige Story-Idee für Constantine 2 das Projekt auf die nächste Stufe gebracht:

Wir haben über ein Jahrzehnt lang versucht, diesen Film zu machen, und erst kürzlich eine Geschichte zusammengestellt und sie den DC Studios vorgelegt, und sie sagten 'Okay'. Jetzt werden wir also versuchen, ein Drehbuch zu schreiben.

Zuletzt war im September letzten Jahres von einem fertigen Drehbuch die Rede, das Produzent Lorenzo di Bonaventura vorgelegt wurde, offenbar aber nicht weiter verfolgt werden soll. Was genau der erfolgreiche Pitch gegenüber DC war, verriet Reeves natürlich nicht. Nur so viel, dass der Film nach wie vor in der selben Fantasy-Horror-Welt angesiedelt ist. Er enthüllt außerdem: "John Constantine wird noch mehr gequält werden."

Erst diesen Monat gab sich Filmemacher Lawrence gegenüber Collider äußerst optimistisch, was Constantine 2 angeht und meinte: "Wir sind näher dran als je zuvor, ein Sequel zu drehen, was eine großartige Sache ist."

Producer Akiva Goldsman (Fringe, Star Trek) ist aktuell der dritte Mann im Bunde, der sich um Constantine 2 bemüht. Auch er war bereits am Originalfilm beteiligt.

Wo kann man den ersten Constantine-Film streamen?

Wer Keanu Reeves als kettenrauchenden DC-Exorzisten erleben möchte, findet den ersten Constantine-Film aktuell bei Netflix in der Streaming-Flatrate oder als Leih- und Kauftitel bei den üblichen Verdächtigen. Gute Gründe dafür sind auch Rachel Weisz als LAPD-Ermittlerin, Peter Stormare als Luzifer und Tilda Swinton als Gabriel.