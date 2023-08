Das gab es in Star Wars noch nie: Ahsoka-Serie bricht schon in Folge 2 mit 46 Jahre alter Regel

Die neue Star Wars-Serie Ahsoka ist bei Disney+ gestartet. Bereits in der zweiten Episode bricht sie mit 46 Jahren Franchise-Tradition und zeigt einen völlig neuen Schauplatz.

Das Star Wars-Franchise braucht Innovation wie Menschen die Luft zum Atmen. Das werden sich zumindest viele Fans vor der mittlerweile fünften Realfilmserie Star Wars: Ahsoka gedacht haben, die jetzt auf Disney+ gestartet ist. Und tatsächlich: In Folge 2 wird eine Innovation präsentiert, die es noch nie zuvor im Franchise gab. Vorsicht, Spoiler!

Neue Star Wars-Serie bei Disney+: Ahsoka entführt in völlig neue Galaxie

Wie der Name andeutet, dreht sich Star Wars: Ahsoka um die ehemalige Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson), die dem verschollenen imperialen Großadmiral Thrawn (Lars Mikkelsen) auf den Fersen ist. Sollte er von seinen ehemaligen Getreuen gefunden werden, könnte das für die noch junge Neue Republik und Ahsokas Mitstreiter das Ende bedeuten.

In Folge zwei der Serie wird dabei eine Sternenkarte gezeigt, die den letzten bekannten Standort Thrawns enthüllt. Er befindet sich allerdings nicht in der berühmten, weit entfernten Galaxis, in der bisher sämtliche Kanon-Abenteuer des Star Wars-Franchises spielten. Sondern in einer neuen Galaxie namens Peridea.

Disney Die Sternenkarte in Ahsoka Folge 2

Wie es dort genau aussieht, wird bisher noch nicht verraten. Fest steht, dass zum ersten Mal in 46 Jahren Franchise-Geschichte der Star Wars-Kanon einen völlig neuen galaktischen Schauplatz einführt. Wie die Serie mit dieser mutigen Innovation umgeht, wird sich zeigen.

Wann kommt Folge 3 von Ahsoka zu Disney+?

Neue Folgen von Ahsoka werden wöchentlich veröffentlicht. Folge 3 der Star Wars-Serie wird am nächsten Mittwoch, den 30. August 2023 erscheinen. Die erste Staffel wird acht Folgen umfassen.

Alle wichtigen Infos zur neuen Star Wars-Serie Ahsoka bei Disney+

Podcast: Bringt Ahsoka das alte Star Wars-Gefühl zurück?

Mit Ahsoka bringt uns die bereits 5. Live-Action-Serie aus dem Star Wars-Universum in eine weit, weit entfernte Galaxie zurück. Der vielversprechende Auftakt überzeugt mit jeder Menge Star Wars-Nostalgie. Aktuell könnt ihr die Serie bei Disney+ streamen.

15 Jahre nach ihrem Debüt in The Clone Wars bekommt Star Wars-Fanliebling Ahsoka Tano jetzt ihre erste eigene Serie, die zugleich eine Fortsetzung der Animations-Serie Rebels ist. Ob das galaktische Abenteuer mit Rodario Dawson in der Hauptrolle gelungen ist? Wir haben uns das im Serien-Check der ersten 2 Folgen genauer angesehen.