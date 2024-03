Das Game of Thrones-Universum geht bald weiter: House of the Dragon Staffel 2 muss gegen 4 der größten Serien des Jahres bestehen

Sorry Strand, aber bei diesem Seriensommer 2024 wird es wohl leider die Couch. Neben der zweiten Season von House of the Dragon gibt es auch eine neue Star Wars-Serie sowie frische Folgen von The Boys und weiteren Hit-Formaten zu sehen.

Im Sommer lässt HBO endlich wieder die Drachen steigen. Das verriet JB Perrette von Warner Bros. Discovery laut Deadline im Rahmen einer Medienkonferenz, bei der er die zweite Staffel des Game of Thrones-Ablegers House of the Dragon für Juni 2024 ankündigte. Ein konkretes Startdatum muss erst noch enthüllt werden.

Im deutschen Fernsehen ist die Fantasyserie beim Bezahlsender Sky zu Hause, wo die neuen Folgen wieder zeitnah nach der US-Premiere erwartet werden können. ProSieben erledigte unterdessen die hiesige Free-TV-Premiere der ersten Staffel.

Seriensommer 2024 - viel heißer als nur HotD

Die langerwartete Fortsetzung der düsteren Drachensaga ist nur ein Highlight der sommerlichen Serienstarts. Sternenkrieg-Fans können sich zusätzlich auf Star Wars: The Acolyte gefasst machen, das schon am 5. Juni 2024 international bei Disney+ an den Start geht. Die Handlung ist mehrere Jahre vor den Ereignissen aus Star Wars: Episode I - Die dunkle Bedrohung angesiedelt und rückt eine von Amandla Stenberg gespielte Sith-Akolythin sowie einen von Jung-Jae Lee gespielten Jedi-Meister ins Zentrum.

Edgy Boys und Girls, die es etwas ruppiger mögen, fiebern natürlich der Rückkehr von The Boys entgegen. Die 4. Staffel der blutigen Superheldensatire schlägt am 13. Juni 2024 bei Amazon Prime Video auf und erzählt unter anderem davon, wie Victoria Neuman (Claudia Doumit) dem Oval Office immer näher rückt, während Super-Tunichtgut Homelander (Antony Starr) seine wachsende Macht bündelt.

Darf es noch etwas hotter sein?

Wie heiß Schauspieler Jeremy Allen White gehandelt wird, lag schon lange vor seiner aktuellen Unterwäschereklame, die man derzeit überall sehen kann, auf der Hand. Schließlich räumte er für seine Arbeit an der kulinarischen Serie The Bear: King of the Kitchen unter anderem einen Primetime Emmy und zwei Golden Globes ab. Ob mit Staffel 3 ein weiterer Award-Magnet im Ofen liegt, erfahren wir ebenfalls im Juni 2024, wenn neue Folgen bei Hulu und dem deutschen Disney+ aufgetischt werden.

Darüber hinaus präsentiert Netflix ab dem 13. Juni die zweite Hälfte der dritten Bridgerton-Staffel, während Apple TV+ am 14. Juni die Serienadaption Aus Mangel an Beweisen mit Jake Gyllenhaal ins Rennen schickt.

Es ist so lange her... Was war noch mal House of the Dragon?

Das drachenlastige Prequel spielt knapp 200 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie Game of Thrones. In der ersten Staffel sitzt König Viserys Targaryen (Paddy Considine) auf dem Eisernen Thron, dessen fortschreitende Krankheit die brisante Frage der Thronfolge aufwirft. Wird seiner Tochter Rhaenyra (Milly Alcock/Emma D'Arcy) wie geplant zur ersten Königin der sieben Königreiche? Kann sein Bruder Daemon (Matt Smith) seinen Anspruch geltend machen? Oder kommen noch ganz andere royale Optionen in Frage? Gleichzeitig schmiedet die Hand des Königs (Rhys Ifans) eigene Pläne für sich und seine Tochter, die Königsgemahlin Alicent Hightower (Emily Carey/Olivia Cooke).

Achtung, Spoiler: Die erste Season endete mit einem amtlichen Schocker als Cliffhanger. Der mächtige Drache von Prinz Aemond (Ewan Mitchell) tötete den jungen Prinzen Lucerys (Elliot Grihault), was endgültig Krieg zwischen den sogenannten Schwarzen (Team Rhaenyra) und den Grünen (Team Aegon II) bedeutet. Feuer und Blut sind für Staffel 2 also vorprogrammiert... Spoiler Ende.