Das gefürchtete Yellowstone-Finale rückt näher – aber dafür gibt es jetzt 2 gute Nachrichten für Fans

Um eine mögliche Kevin Costner-Rückkehr zu Yellowstone ist es immer noch schlecht bestellt. Dafür hat der Star des jungen John Dutton jetzt ein Comeback und mehr Folgen für das Finale angekündigt.

Nach dem großen Yellowstone-Drama hinter den Kulissen sieht es nicht danach aus, als würde Kevin Costner für die letzten Folgen der finalen 5. Staffel zurückkehren. Seine Hauptfigur John Dutton wird in Zukunft aber nochmal zu sehen sein, wenn auch in anderer Form. Der Star der jüngeren Version von Costners Charakter hat seine Rückkehr geteast und hatte noch eine gute Neuigkeit für alle Yellowstone-Fans.

Yellowstone bringt wohl jungen John Dutton zurück und bekommt XXL-Finale

Laut Deadline sprach Schauspieler Josh Lucas im kurzen Interview darüber, dass er als junger John Dutton in den kommenden Finalfolgen von Yellowstone zurückkehren soll. Zumindest soweit er weiß:

Ich habe Taylor [Sheridan] vor ein paar Monaten eine SMS geschrieben und meinte: 'Hey Mann, ich habe es so sehr genossen, an der Serie zu arbeiten.' Er antwortete: 'Na ja, wir kommen wieder.'

Lucas sagt auch, dass wohl noch 10 weitere Episoden gedreht werden sollen. Bisher war von 6 Episoden für den zweiten Teil von Staffel 5 die Rede. Wenn es nach der Aussage von Lucas geht, wird das Yellowstone-Finale immerhin extralang ausfallen.

Paramount Josh Lucas als junger John Dutton in Yellowstone

Wann erscheint Yellowstone Staffel 5, Teil 2?

Die finalen Yellowstone-Folgen sollen im November 2024 in den USA erscheinen. In Deutschland streamen alle bisherigen Folgen bei Paramount+ im Abo .* Hier könnt ihr auch die beiden Spin-off-Serien 1883 und 1923 schauen.

Neben dem Streit mit Kevin Costner ist Yellowstone nach der 5. Staffel nicht verlängert worden. Dafür wurde eine Sequel-Serie namens 2024 angekündigt, für die Matthew McConaughey die Hauptrolle übernehmen könnte. Seine Beteiligung soll aber noch gar nicht sichergestellt sein.

Podcast: Warum Yellowstone so enorm erfolgreich ist

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären wir, warum das Familiendrama Fans von GOT und Succession beglücken könnte und was es mit der Krise hinter den Kulissen auf sich hat.