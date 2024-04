Das größte Spider-Man-Gerücht seit No Way Home: Was wirklich dran ist an der Sensations-Meldung

Das neueste Marvel-Gerücht zu Spider-Man 4 klingt zu gut, um wahr zu sein. Wir haben uns die Sache näher angeschaut und liefern eine Einordnung zum potenziellen Regisseur des Films.

Der nächste Spider-Man-Film im Marvel Cinematic Universe (MCU) nimmt langsam, aber sicher an Form an. Nachdem lange Zeit unklar war, wann und wie die Geschichte von Tom Hollands Peter Parker weitergeht, gab es zuletzt ein spannendes Update: Fast & Furious-Veteran Justin Lin wurde als Regisseur für die Fortsetzung gehandelt.

Nachdem Lin zuletzt aber mit der Verfilmung von One Punch Man in Verbindung gebracht wurde, bestehen Zweifel, dass er weiterhin im Rennen um den Regieposten bei Spider-Man 4 ist. Wer könnte ihn ersetzen? Die neueste Info aus der Gerüchteküche dürfte Marvel-Fans der 2000er Jahre sehr entzücken: Sam Raimi.

Dreht Sam Raimi Spider-Man 4 mit Tom Holland? Wir stellen das verlockende Marvel-Gerücht auf den Prüfstand

Sam Raimi ist einer der definierenden Superhelden-Regisseure unserer Zeit. Er inszenierte die drei Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire in der Hauptrolle und lieferte mit Doctor Strange in the Multiverse of Madness sein MCU-Debüt ab. Gibt es einen besseren Filmemacher, um Spider-Man 4 in Szene zu setzen? Vermutlich nicht.

Sony Spider-Man 2

Doch Vorsicht ist geboten. Das Spidey-Gerücht stammt nämlich von World of Reel . Die Filmseite von dem Scooper Jordan Ruimy wartet oft mit Meldungen auf, die zu gut sind, um wahr zu sein. Tatsächlich haben sich Ruimys Insider-Quellen in der Vergangenheit oft als unzuverlässig erwiesen und wurden kurze Zeit später widerlegt.

Völlig aus dem Nichts käme Raimis Regie-Engagement bei Spider-Man 4 allerdings nicht. Sein Name taucht seit Monaten auf, wenn es um die Inszenierung zukünftiger MCU-Blockbuster geht, allen voran Avengers 6: Secret Wars, dem Finale der Multiverse-Saga. Offiziell bestätigt ist davon bis dato allerdings nichts.

Raimi selbst ließ gegenüber ScreenGeek kürzlich verlauten:

Ich liebe 90 Prozent der Marvel-Held:innen, von denen ich in den großartigen Marvel-Comics von Stan Lee gelesen habe. Ich würde gerne wieder mit Marvel zusammenarbeiten. Ich hoffe, sie hatten eine gute Erfahrung mit mir. Sie haben mich noch nicht [nach Avengers 6] gefragt. Ich hoffe, dass sie es tun.

Sam Raimi ist der perfekte Spider-Man-Regisseur, aber er ist schon einmal an einem Teil 4 der Marvel-Reihe gescheitert

Disney Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Wie es aussieht, ist Raimi bereit, ins Marvel-Universum zurückzukehren. Auch Marvel-Chef Kevin Feige dürfte das Spidey-Mastermind. Immerhin ist Raimis Doctor Strange-Abenteuer einer der erfolgreichsten Post-Endgame-Filme des MCU. Zudem steht der Regisseur bei den Fans hoch im Kurs.

Wenn es einen Filmschaffenden in Hollywood gibt, der die Essenz von Spider-Man im Kino verstanden hat, dann ist es Raimi. Selbst sein beim Kinostart 2007 überwiegend lauwarm aufgenommener Spider-Man 3 findet mehr und mehr Verteidiger:innen. Vielleicht dreht Raimi also doch noch seinen Spider-Man 4, wenn auch nicht den mit Maguire.

Gleichzeitig könnte das der Grund sein, warum er einen Bogen um das Projekt macht. Raimis ursprünglicher Spidey 4 ist Ende der 2000er Jahre aufgrund kreativer Differenzen auseinandergefallen. Dieses Mal würde er jedoch nicht direkt mit Sony, sondern mit den Marvel Studios zusammenarbeiten, die den Film für Sony produzieren.

Wann startet Spider-Man 4 mit Tom Holland im Kino?

Bisher gibt es kein offizielles Startdatum für den vierten Spider-Man-Film mit Tom Holland. Sony hält sich derzeit einen Marvel-Kinostart am Juni 2025 frei. Sollte das Projekt sehr schnell in Produktion gehen, wäre das vielleicht machbar. Universal verfolgt einen ähnlich straffen Zeitplan mit seinem nächsten Jurassic World-Film.

Da bei Spider-Man 4 aber noch nicht einmal die Regie-Frage geklärt ist, sollten wir davon ausgehen, dass die MCU-Fortsetzung womöglich noch einige Zeit auf sich warten lässt. Vorstellbar wäre, dass der Film erst 2026 die große Leinwand erobert.